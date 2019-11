Særligt juletræ oppe igen

Det særlige juletræ er igen oppe i Glostrup Shop­ping­center. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Igen i år bliver det muligt at give gaver til udsatte børn via det populære ønsketræ i Glostrup Shoppingcenter

Af Jesper Ernst Henriksen

De seneste år har et helt særligt juletræ stået i Glostrup Shoppingcenter. Det er blev opstillet af Glostrup Vestegnens Rotary Klub med det formål at give 250 socialt udsatte børn en uventet og tiltrængt julegave.

– Vi er overvældet af den positive modtagelse, Ønsketræet i Glostrup Shoppingcenter har mødt fra centret og ikke mindst fra kunderne i de tre foregående år, hvor vi har opstillet træet. Allerede tidligt i november har flere personer henvendt sig for at spørge, om der igen i år opstilles et Ønsketræ, hvilket vi kan bekræfte, siger præsidenten for Glostrup Vestegnens Rotary Klub, Inge Sommer.

Træet er allerede oppe. Det bliver stående, ind til alle ønsker er opfyldt eller til den 16. december. Er der stadig nogle ønsker tilbage på det tidspunkt, sørger Rotary Club for at få opfyldt de sidste ønsker.

Det er beskrevet ved træet, hvordan man opfylder børnenes ønsker. Gaverne børnene ønsker sig koster omkring 200 kroner og højest 300 kroner.