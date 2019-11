Simple sparetricks til den studerende

SPONSORERET INDHOLD: Når du studerer, er der sjældent særligt meget tilbage i kassen, når du kommer til sidst på måneden. Nogle gange sidder du nok også og undrer dig over, hvor pengene er blevet af.

Af SPONSORERET INDHOLD

En tur hjem til dine forældre i toget eller et par øl på et værtshus kan hurtigt presse bunden ud af dit budget, når du ikke tjener mere end din SU. Med et snævert budget følger der tit bekymringer, for du bryder dig nok ikke om at se din bankkonto i minus. Der er dog nogle ret simple ting, du kan gøre for at spare penge. Hvis du mangler penge, kan du evt. låne på primebanks.org, men sæt dig ind i renter og andre udgifter forbundet med et lån.

De billige dagligvarer

Når du skal spare på dit budget, skal du starte med de største udgiftsposter. I et budget for en studerende er den næststørste udgift efter husleje tit mad, og her kan du spare. Se efter tilbuddene, når du handler dine dagligvarer. Køb i store portioner og frys det ned, så du sparer penge med mængderabatten. Derudover er det en god idé at gå efter de billige dagligvarer. Supermarkeder har ofte deres egne mærker til billigere penge, og hvis du køber deres egne mærker, sparer du en lille smule hver gang. Det løber op til sidst.

Læg et budget og overhold det

En af de mest effektive måder at styre din økonomi er simpelthen det gode, gammeldags budget. Du indtaster din indkomst og dine udgifter, og så handler det ellers bare om at overholde det. Det kræver ikke meget mere end lidt tid sidst på aftenen at opdatere budgettet. Det er dog vigtigt, at du holder skarpt øje med, hvor dine penge forsvinder hen. Det giver dig nemlig muligheden for at mindske de udgifter, der løber sig op i løbet af måneden. Behold kvitteringerne, når du handler ind, så du kan se, om du har købt noget dyrt.