Skatteminister talte om uddannelse

Skatteminister Morten Bødskov mødte administrerende direktør Jesper Lauge mandag eftermiddag. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Mandag eftermiddag var skatteminister Morten Bødskov på besøg ved Kopenhagen Fur. Han hørte om virksomhedens anstrengelser for at bevare lokale arbejdspladser i et globalt marked

Af Jesper Ernst Henriksen

Kopenhagen Fur leverer pels til hele verden og er blandt de største sorteringssteder og auktionshuse for pels i verden. Alligevel har de holdt deres sortering og auktionshus på den gamle adresse i den østlige ende af Glostrup. Her var skatteminister Morten Bødskov (S) på besøg mandag i sidste uge.

– Vi har blandt andet talt om den meget positive udvikling, som Kopenhagen Fur er inde i med nye markedsandele og stort vækstpotentiale, og det er jo altid godt, at vi her på Vestegnen har virksomheder, der klarer sig godt – ikke bare her i landet, men også udenfor landets grænser, sagde han.

Som skatteminister glædede det ham at besøge en virksomhed med overskud – og dermed skattebetaling i Danmark.

– Inden vi kan begynde at dele ud af pengene, så skal der være nogen, der tjener dem. Kopenhagen Fur har jo i årtier været en solid indtægtskilde for staten i form af skatter og afgifter og sandelig også i form af masser af medarbejdere, sagde han.

Holder på arbejdspladser

Morten Bødskov mødte på Kopenhagen Fur administrerende direktør Jesper Lauge, der blandt andet fortalte om virksomhedens kamp for at holde arbejdspladser i Danmark.

– Vi har arbejdet i mange år med uddannelse af medarbejdere. Det er vigtigt som arbejdsplads i Danmark, at man er effektiv. Vi har en masse teknologi, som vi uddanner vores medarbejdere i. Derfor er vi glade for, at det også er et fokusområde for regeringen at uddanne medarbejdere. Vi har nogle dygtige folk, som vi kan holde på. Vi har masser, der har 25 års anciennitet i virksomheden, som har god viden om at sortere skind. Så selvom det er trænge tider for branchen, så overtager vi markedsandele fra skrantende konkurrenter, sagde han.

Det fokuspunkt var Morten Bødskov enig i.

– Uddannelse af medarbejdere sikrer, at man kan klare sig i den benhårde konkurrence, som der er, når man skal ud på den anden side af Danmarks grænser. Når vi kan hjælpe hinanden, så skal vi gøre det, sagde han.