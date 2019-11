Stærk sæsonstart afløst af nederlag

Brøndbymandskabet var pressede men kæmpede mod Holte. Foto: Lars Rasmussen

SPORT. Brøndby Volley fik en god sæsonstart med to sejre, men måtte i tredje kamp se sig slået af Gentofte

Af Jesper Ernst Henriksen

Volleyball i Brøndby skal ses i et andet lys. Ikke fordi der er lavet om på, hvordan spillet spilles, men fordi Brøndby Volleyball Klub og de øvrige brugere af Stadionhal 1 kan glæde sig over en ny og bedre belysning, som lever op til hvad der kræves i topidræt, hvor der til tider laves TV og live-stream.

Brøndby Vollyball Klubs kvinder fejrede det nye lys med en sejr i sæsonens første hjemmekamp. Det var Frederiksberg Volley, der trak det korteste strå i kampen, som Brøndby vandt med 3-1.

To dage senere var det Fortuna Odense, der måtte se sig slået med de samme cifre, da Brøndby besøgte den fynske hovedstad.

Nederlagt

Lørdag var det tid til topopgør hjemme i Stadionhal 1. Det var med lidt bange anelser, at Brøndby Volleyball Klub gik på banen. Gentofte var kommet rigtig godt fra start, og Brøndby, som har et højt topniveau, har til tider haft nogle dyk i kvalitet, hvor der ikke har været fuld tilfredshed i Brøndbylejren. Ydermere måtte Brøndby til kampen spille uden to af de spillere, der normalt optræder i startopstillingen.

Gentofte var bedst i første sæt med et flot og levende forsvar. Som kampen skred frem, blev det sværere og sværere for Brøndby at vinde sine angreb. Gentofte trak fra og vandt sættet 25-20.

I andet sæt måtte Brøndby se sig bremset af Gentoftes blokader. Gentofte kunne dermed støt øge et forspring, som ved sættets afslutning var blevet på 25-17.

Brøndby prøvede i tredje sæt at bytte noget rundt i opstillingen. Det hjalp dog ikke mod Gentofte, der spillede en helt igennem flot kamp og dermed også kunne tage tredje sæt med 25-21.

Det var ikke lige den optakt, Brøndby havde håbet på op til næste weekends NCC-mesterskab, som spilles i London fra den 15.-17. november. Her skal Brøndby forsøge at kæmpe sig i medaljespillet i en pulje, hvor de skal møde Oslo og den arrangerende klub Polonia. Forhåbentligt vender Brøndby hjem med medaljer og en styrket selvtillid, inden de den 23. november kl. 14.00 på hjemmebane skal møde ASV Elite i den hjemlige Volleyliga.