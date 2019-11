Støttede Knæk Cancer med fodboldturnering

300 spillere var med til turnering i Glostrup Hallen. Foto: Rasmus Kirkeby

GLOSTRUP. Lørdag den 26. oktober 2019 var Glostrup Fodbold Klub vært for et stort indsamlingsevent i Glostrup Hallen, hvor der blev samlet 62.600 kroner ind til Knæk Cancer

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag den 26. oktober stod i indsamlingens navn for Glostrup Fodbold Klub. Dagen startede klokken otte om morgenen med en stor indendørs fodboldturnering med deltagelse af mere end 300 glade piger og drenge i alderen fem til ni år fra i alt 25 forskellige klubber. Stævnet sluttede klokken 17, og alle deltagere gik hjem med en stor, flot pokal til børneværelset.

Anden del af dagens program startede klokken 18.30, hvor klubben åbnede dørene for fodboldklubbens gallaevent, hvor en 7-retters menu tilberedt af Neil, som til daglig er kok på en af Københavns Michelin restauranter, skulle indtages. Maden var fremragende og blev anerkendt ved stående klapsalver af flere omgange.

Løbende blev de 70 gæster underholdt af sangerne Savannah Pelby og Tue West. I pauserne blev der holdt auktion over blandt andet landsholdstrøjer, støjsugere og weekendophold.

Da dagen var omme, kunne initiativtagerne Henrik Madsen og Rasmus Kirkeby stolte indtelefonere, at Glostrup Fodbold Klub – IF 32 støttede Knæk Cancer med 62.600 kr.