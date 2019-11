Teater om Alzheimer

Disse fire kvinder spillede stykket Jeg hedder Bente på Glostrup Amatør Scene. Foto: Rikke Haulund

GLOSTRUP. Glostrup Amatør Scene har spillet stykket Jeg hedder Bente, der behandler det svære emne, som sygdommen Alzheimer er

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Amatør Scene havde premiere på forestillingen Jeg hedder Bente fredag den 25. oktober. Stykket er skrevet af Rikke Wölck og instrueret af Dorthe Holm og handler om Bente, der har fået Alzheimer.

Vi følger Bente og hendes veninder i deres kamp for at fastholde minderne om en tid, hvor Bente var det naturlige omdrejningspunkt og kampen for, at den sidste tid sammen bliver så ubesværet som muligt.

Hvor langt er vi villige til at gå for at et medmenneske kan beholde sin værdighed? Og hvad kræver det at se døden i øjnene sammen med én, man holder af? Det er en kærlig og til tider humoristisk fortælling om venskaber.