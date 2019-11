Velbesøgt 50 års jubilæum

Monica Lylloff holdt foredrag til Ligeværds 50 års jubilæum. Foto: Mogens Mathiesen

GLOSTRUP. Onsdag aften blev foreningens Ligeværds 50 års jubilæum fejret med besøg af kendt forfatter

Af Jesper Ernst Henriksen

Cirka 80 mødte op for at fejre Ligeværds 50 års jubilæum og høre Monica Lylloff fortælle om sin bog – “Sejr mor” om sit liv med tre børn med særlige behov – og som har stiftet Facebook gruppen #enmillionstemmer, som nu har rundet 18.000 medlemmer.

Ligeværd og #enmillion-stemmer kæmper for ligeværd til mennesker med særlige behov.

Klubben UFL fik samtidig besked om, at de ville modtage et tilskud på 25.000 kroner fra Lions Club i Glostrup, som blev modtaget med klapsalver og stor tak.

Opdateret: UFL fik penge fra Lions Club, ikke Odd Fellow, som vi tidligere har skrevet. Vi beklager fejlen.