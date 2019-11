Vi skaber modige børn og unge

1.100 spejdere dukkede op til Korpsrådsmødet hos Det Danske Spejderkorps. Foto: DDS.dk, Christopher Hesselberg

GLOSTRUP. Solvang spejderne har været blandt de 1.100 spejdere, som har deltaget på Korpsrådsmødet, hvor den nye udviklingsplan er vedtaget

Af Tina Michaela Møller

Korpsrådsmødet er Det Danske Spejderkorps (DDS) årlige generalforsamling. I år er DDS’ udviklingsplan godkendt – der er valgt nye spejderchefer, og der er udpeget en korpsledelse. Alt dette er besluttet af de 1.100 spejdere og ledere, der har deltaget i den demokratiske proces.

– Vi i Solvang spejder-gruppe har de sidste mange år sendt to ungdoms repræsentanter afsted. Dette er, fordi vi finder det vigtigt, at vi lokalt engagerer os i den retning, som Det Danske Spejderkorps skal gå i, men også fordi vi tror på, at der er en stor personlig udvikling for unge ledere i at deltage i den demokratiske proces – det er at være en del af et frivilligt fællesskab. Vi ser det simpelthen som en form for dannelse, siger gruppeleder Piet Papageorge.

Solvangs repræsentanter

Amanda Andersen og Victor Hegelund er blevet valgt til at repræsentere Solvang Gruppe i år. Amanda, der er seniorspejder, deltager for første gang i korpsrådsmødet, og som alle andre møder hun velforberedt til mødet i Billund.

– Det er vigtigt for mig, at jeg inden mødet har sat mig grundigt ind i tingene, siger Amanda Andersen.

Victor, der er mikro- og seniorleder, har også deltaget sidste år. Da muligheden for at deltage igen i år bliver aktuel, er han lynhurtig til at sige ja.

– Jeg blev utrolig glad, da det var en helt fantastisk oplevelse sidste år, siger Victor Hegelund.

Da lørdag morgens formelle program er overstået, er der en masse inspirerende oplæg og debatter om forslag til DDS’ udviklingsplan. Amanda fortæller:

– Det er først her, at det går op for mig, hvor mange spejdere vi er samlet – men stik modsat, hvad man skulle tro, var det ikke kaotisk, men derimod velorganiseret og struktureret.

Nervepirrende tæt

Søndag er udviklingsplanen ”Vi skaber modige børn og unge” blevet vedtaget. En plan, der viser retningen for alle blå spejdere i Danmark. Nogle af afstemningerne har været meget tætte. Ved en af afstemningerne er der 297 stemmer for og 301 stemme imod forslaget.

– Jeg kunne virkelig mærke, at min stemme var vigtig, fortæller Victor, der har stemt imod forslaget.

Der er ikke noget krav fra Solvang Gruppe om, at Amanda og Victor skal stemme ens, men det har de gjort langt de fleste af gangene. Amanda tror, at de meget ens stemmeafgivelser skyldes, at de kommer fra samme gruppe med samme type udfordringer. Hun pointerer også, at de har diskuteret alle ændringsforslagene igennem sammen.

Amanda og Victor er enige om, at det har været en inspirerende og spændende weekend, hvor man har kunnet mærke passionen for spejderarbejdet.

– Hvis jeg bliver spurgt igen næste år, så tager jeg helt sikkert med igen, siger Amanda.