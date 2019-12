20 år med dagligstuen

Der var fuldt hus, da Sognets Daglistue fyldte 20. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I 20 år har Sognets Dagligstue været mødested for en gruppe beboere i Brøndbyvester. Det fejrede de i sidste uge med kaffe og kage

Af Robert Hendel

På et hjørne i Vesterled står et lille, brunt murstenshus.

Det har i to årtier huset Sognets Dagligstue, der hver mandag til fredag åbner dørene for folk, der kigger forbi for at spille banko, synge, deltage i kortklub og bogklub eller høre foredrag om alverdens emner.

Mandag blev der serveret kaffe og kage i den lille dagligstue i Brøndbyvester, som der så ofter bliver. Denne dag var dog noget særligt. Det var nemlig 20 år siden, at dagligstuen så dagens lys for første gang, og gennem årene er den blevet et naturligt samlingssted i lokalområdet, især for byens ældre borgere drevet af Brøndbyvester Sogns Menighedspleje.

– Man kan mødes om noget, men man kan også bare komme en gang imellem for at drikke kaffe med nogle ligesindede. Det er ikke ligesom, hvis du går til noget. Her kommer du, hvis du har lyst. Der er ingen forpligtelse, forklarer Marianne Braae, der er sognepræst ved Brøndbyvester Kirke.

For omkring 15 år siden var der dog fare for, at daglistuen ikke længere kunne fortsætte, fordi den gamle ejer havde sat ejendommen til salg.

Til alt held for dagligstuen var der imidlertid en af brugerne af huset, der havde råd til at overtage ejendommen, så dagligstuen kunne fortsætte.

– Da vi nærmede os, at han skulle sælge, ringede jeg til ejeren for at høre, om han stadigvæk ville sælge huset. Der var han kommet i tvivl, men vi endte med at få handlet, fortæller Jens Mikkelsen, der overtog huset sammen med naboejendommen.

Derfor er det lille hus på Hedegrænsen 2A stadigvæk et mødested for en stor gruppe borgere i området, der blandt andet mødes hver tirsdag eftermiddag for at spille petanque.

– Når vi er færdige med at spille, kommer vi herop og får en kop kaffe sammen. Det er en god mulighed for at være sammen og også møde nogle af naboerne, siger Eamonn O’Carroll, der oprindeligt er fra Irland, men har boet i Brøndby siden 1975.

I de seneste 20 år har han og de mange andre beboere i Brøndby kunne nyde godt af dagligstuen i Vesterled, som til daglig bliver drevet af en række frivillige under ledelse af Esther Grønskov.

Hun har ikke noget problem med at få vagtplanerne til at hænge sammen.

– Når folk melder sig på listen, dukker de også op. Vi har tillid til hinanden her, og det er det, der gør, at vi har haft dagligstuen i 20 år. Det ser jeg gerne, at vi fortsætter med, siger Esther Grønskov.

Sognets Dagligstue holder åbent fra mandag til fredag mellem klokken 13 og 17.