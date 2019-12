2020 er knald eller fald for støjværn

DEBAT. Af Kenneth Kristensen Berth (DF), kommunalbestyrelsesmedlem Vallensbæk

Da den daværende VLAK-regering i foråret indgik trafikforlig med Dansk Folkeparti var støjværnet langs Holbæk-motorvejen i Vallensbæk Nordmark første prioritet blandt de udvalgte støjreduktionsprojekter. Desværre endte folketingsvalget Grundlovsdag med et rødt flertal, og trafikforliget faldt til jorden. I 2020 skal et nyt trafikforlig forhandles på plads på Christiansborg, og her har Socialdemokratiets transportminister Benny Engelbrecht været klar i mælet:

– Mit udgangspunkt er et blankt kanvas – et blankt stykke papir. Mit håb er at indgå så bredt et forlig, som det overhovedet er muligt. Tidligere har der været bred politisk enighed om aftaler om infrastruktur i Danmark. Det vil jeg gerne have tilbage, sagde ministeren til Jyllands Posten den 8. juli. I udgangspunktet er støjværnet langs Holbæk Motorvejen altså taget af bordet.

Førsteprioriteten for Folketingets røde partier har hidtil været at sikre timemodellen mellem København og Aalborg, hvilket blandt andet betyder en hundedyr ny forbindelse over Vejle Fjord, der ikke efterlader mange basører til andre trafikinvesteringer. For Vallensbæk er det næsten ubærligt, hvis mange års hård kamp for at dæmpe støjen fra Holbæk Motorvejen ender med at lide skibbrud. 2020 bliver knald eller fald for mange borgere i Vallensbæk Nord, der lider under støjen fra Holbæk Motorvejen. I Dansk Folkeparti husker vi Vallensbæk. Vi håber de andre partier er med på at gøre det samme.