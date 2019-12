A-kasse: En god investering og dit økonomiske sikkerhedsnet på arbejdsmarkedet

Happy woman manager holding touch pad and thinking about something good

SPONSORERET INDHOLD: Mange danskere er allerede medlem af en A-kasse, og det er også en god idé, hvis du vil være sikker på arbejdsmarkedet. Det er dit sikkerhedsnet, hvis du en dag står uden arbejde og har brug for blandt andet økonomisk støtte.

Af SPONSORERET INDHOLD

Der findes mange forskellige A-kasser i dag. Du finder både A-kasser for akademikere, for selvstændige og mange andre.

I denne artikel kan du læse meget mere om A-kasser. Vi fortæller dig nærmere om, hvorfor det er en god investering for dig, og hvordan du finder den helt rette.

Hvad er en A-kasse?

Lad os først og fremmest få kortlagt, hvad en A-kasse er. Navnet er en forkortelse for arbejdsløshedskasse, og det er helt grundlæggende en organisation, som er støttet af staten. Denne arbejdsløshedskasse kan sammenlignes med dine andre forsikringer, hvor denne tager udgangspunkt i din arbejdssituation. I tilfælde af, at du skulle blive arbejdsløs, vil en A-kasse sørge for økonomisk støtte til dig i form af dagpenge.

Samtidig kan du gøre brug af en række forskellige tilbud gennem din arbejdsløshedskasse. Det kan være rådgivning, hjælp til udarbejdelse af et godt CV eller forskellige kurser, som du kan deltage i helt gratis. Nogle A-kasser har også en række aftaler med forskellige virksomheder. Det giver dig muligheden for at få rabatter på eksempelvis forsikring, billeje eller noget helt tredje.

Akademikere og arbejdsløshed

I dag vælger mange at læse deres videregående uddannelse på universitetet. Den femårige uddannelse, bestående af en bachelor og en kandidat, giver mange gode muligheder for at finde et job efterfølgende. Til trods for at du har gode muligheder på arbejdsmarkedet, er A-kassen en god investering for dig. Du vil eksempelvis kunne få dagpenge i den periode, hvor du er jobsøgende efter endt studie.

Når du skal finde den rette A-kasse for dig som akademiker, er der mange forskellige, der er den rette for dig. Det er altid essentielt med en arbejdsløshedskasse, der har ekspertise inden for dit område.

Derfor er det en god investering

Selvom det er blevet mindre attraktivt at være medlem af en A-kasse, er det en stor sikkerhed for dig som lønmodtager, selvstændig eller noget helt tredje. Det giver dig først og fremmest en række værktøjer, hvis du går arbejdsløs. Du vil have en fast sparringspartner, der kan hjælpe dig i mål med jobsøgningen, så du kan komme i arbejde igen. Desuden vil du ikke skulle bekymre dig over at være arbejdssøgende i en periode.

A-kassen sørger også for, at du er godt klædt på til den kommende samtale. Du kan få gode råd til, hvordan du bedst muligt kan fremme din karriere og udvikle dine kompetencer. På den måde kan du blive endnu mere attraktiv på en arbejdsplads, og det kan give dig nogle helt nye muligheder.

Mod medlem af en A-kasse skal du betale et månedligt kontingent. I langt de fleste er det gratis for studerende under deres studietid. Melder du dig ind efter endt uddannelse, vil du have en karensperiode på 12 måneder. Derfor er det fornuftigt at melde dig ind, imens du er i gang med din uddannelse.