Årets julegave til Glostrups ældre

Af Lars Thomsen (Bylisten), Medlem af Glostrup, Kommunalbestyrelse

Lige “julegave” er nu nok ikke det rigtige ord. Godt nok er det snart jul, men gaver plejer at være gode ting.

Onsdag den 11. december klokken 18 vil kommunalbestyrelsen vedtage, at vores svageste ældre skal nøjes med 12 timers ekstra valgfri hjemmehjælp – og ikke de nuværende 26 timer om året. Altså en nedskæring på mere end 50% på det, der kaldes klippekortordningen. Den er for vores svageste ældre.

Det er en ordning, der opfundet af Folketinget, og pengene kommer også herfra som en del af kommunens bloktilskud. Nu vil nogle partier altså bruge pengene til andet end det, der var det oprindelige formål. Hvor mange penge sparer man ved at fjerne disse ekstra timer til de svageste ældre? Er det millioner af kroner?

Overhovedet ikke. Vi snakker om 100.000 kr. Men efter denne besparelse skal ældre spare fire til seks måneders klippekort sammen til en tur i Tivoli, eller kan kun se frem til en gåtur på en time hver måned.

Synes du ligesom Bylisten også, at det er en urimelig besparelse, så vis din utilfredshed ved at deltage i underskriftsindsamlingen via www.bylisten.dk.

Underskrifterne overrækkes til formanden for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget.

Men tag også gerne fat i den kandidat, du stemte på sidst og fortæl, at det er en uanstændig besparelse. Bylisten foreslog til budgettet blandt andet at pengene i stedet kunne findes på politikernes rejser og møder i Aalborg.

Vent dog ikke for længe med at give din mening til kende. Denne julegave har kommunalbestyrelse tænkt sig at give allerede den 11. december. Derefter er løbet kørt for vores svageste ældre, og gaven er ikke én, de kan bytte.