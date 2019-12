Active Floor gør læring sjovt

I daginstitutionen Syvhøjvænget bruger de Active Floor til at spille en masse forskellige spil som sanse- og vendespil.

VALLENSBÆK. Et interaktivt gulv vækker stor glæde hos børnene i Syvhøjvænge, der har fået en ny måde at lære og bevæge sig på

Af Tina Michaela Møller

For tre måneder siden fik daginstitutionen Syvhøjvænge i Vallensbæk Kommune installeret et såkaldt Active Floor – et interaktivt gulv med forskellige læringsspil, og som mest af alt ligner en kæmpe iPad. Spillepladen er en rektangulær vinylmåtte, og fra en computer i loftet bliver spillene projekteret ned på pladen.

Lige nu er fireårige Gabriel og en pige i færd med at spille vendespil. Børnene bruger fødderne til at navigere rundt på den digitale spilleplade.

Gabriel demonstrerer ved at træde ind på spillet og sætter foden på en af brikkerne. En græshoppe kommer til syne. Nu gælder det bare om at finde den anden. Hurtigt glider Gabriel hen til en af de andre brikker, hvor græshoppe-makkeren rigtig nok gemmer sig. De børn og voksne, der har samlet sig omkring gulvet, jubler, og et smil breder sig over drengens ansigt.

Motiveres til initiativ

Hos Syvhøjvænge, der i forvejen har en digital profil, er gulvet blevet en stor succes blandt børnene.

– De har været meget, meget interesseret i det og synes, det er vildt sjovt, fortæller daginstitutionsleder Mette Jakobsen og tilføjer:

– Gulvet motiverer børnene til selv at tage initiativ til fysisk aktivitet og læring, og de er rigtig gode til selv at navigere rundt i de forskellige spil. Og så er det jo en fantastisk mulighed for at kombinere bevægelse, leg og læring med det digitale.

Gulvet bliver brugt af hele daginstitutionen og oftest i eftermiddagstimerne, hvor der blandt andet bliver sat dansevideoer på, og børnene giver den gas til Gangnam Style. Ellers er vendespillet, et zombie- og et fodboldspil blandt favoritterne hos de små. Til vuggestuebørnene er der en række sansespil – blandt andet et, hvor de skal skubbe til nogle blade.

– Active Floor har mange læringsperspektiver. Samtidig er der det digitale aspekt, hvor børnene lærer at bruge teknologi på en anden måde og ikke kun individuelt, som vi kender det fra en iPad, siger Simone Würtz, der er konceptudvikler hos Active Floor. Hun tilføjer:

– Det gør læring sjovt. Når du bevæger dig og griner, sidder det, du lærer, lettere fast.