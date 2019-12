Aktiv julekalender får gang i børnene

I Daginstitutionen Sommerfuglen har de en aktiv julekalender, hvor børnene blandt andet bliver trukket op som gulerødder.

VALLENSBÆK. Med rim og remser og sjove bevægelser sætter en aktiv julekalender fut i december måned. Det er nemlig vigtigt at udvikle børnens motorik

Af Tina Michaela Møller

I starten af december fik Daginstitutionen Sommerfuglen besøg af kommunes sundhedscenter, der i anledning af decembers indtog står bag en aktiv julekalender. Alle kommunens daginstitutioner har fået udleveret julekalenderen på forhånd, og hver dag åbner børnene en låge med sjove remser, rim og bevægelser.

– Og hvilken dato er det, vi har i dag? bliver der spurgt af de to udsendte fra Vallensbæks Kommune.

– Den 4.! råber børnene, der har sat sig i en rundkreds og er klar til at få læst dagens låge højt.

Bag lågen gemmer sig en lille fortælling, der samtidig byder på en række motoriske øvelser for børnene. I dag skal børnene lave 10 kaninhop og lege en leg, hvor de bliver trukket op som gulerødder. Det er en leg, hvor børnene ligger sig på maven i en cirkel og holder hinanden i hånden. Imens prøver de voksne forsigtigt at trække børnene fra hinanden ved at hive dem i fødderne. Undervejs i legen er der risiko for en kildetur, og børnene griner højlydt, mens de ihærdigt kæmper for ikke at slippe hinandens hænder.

En ny publikation fra Sundhedsstyrelsen viser, at otte procent af danske børn har motoriske udfordringer ved skolestart.

– Det vil vi gerne gøre op med i Vallensbæk Kommune, for netop den motoriske udvikling er vigtig i børne- og ungdomsårene, da den danner grobund for et sundt og aktivt liv hele livet. Årets aktive julekalender tager udgangspunkt i bevægelser, der danner basis for børnenes motoriske udvikling, og børnene har allerede taget rigtig godt imod øvelserne, siger motions- og sundhedskonsulent i Vallensbæk Kommune, Kristian Pilborg.