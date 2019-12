Apotek leverer til døren om aftenen og i weekenden

Glostrup Apotek bringer nu også ud om aftenen, i weekender og på helligdage. Foto: Jesper Ernst Henriksen

HELE OMRÅDET. Har borgerne på Vestegnen brug for medicin om aftenen, i weekenden eller på helligdage, kan de nu få det bragt fra Glostrup Apotek

Af Jesper Ernst Henriksen

Har du været ved vagtlægen med dit barn, er du blevet udskrevet fra hospitalet, eller har du bare ikke mulighed for at komme forbi apoteket, er det nu blevet endnu nemmere at få det du mangler leveret hjem til dig. Som noget nyt har Glostrup Apotek nemlig udvidet muligheden for udbringning af apoteksvarer til også at omfatte aftener, weekender og helligdage.

Det er både den receptpligtige medicin og andre apoteksvarer, som hudpleje, vitaminer og ting til personlig pleje, der bliver bragt ud.

Ny service

Det har længe været muligt at få leveret fra apoteket med deres egen chauffør i dagtimerne i Glostrup. Nu er det også muligt at få bragt ud mellem klokken 17 og 24 på hverdage og i weekender og på helligdage fra 11 til 24, hvis man bare har bestilt inden klokken 23. Varerne kommer indenfor to timer. Der bliver leveret til hele Vestegnen, Valby og Frederiksberg og det koster 80 kroner per udbringning.

– Når vi har valgt at udvide vores tilbud om udbringning til også at omfatte aftener og weekender, er det fordi vi gerne vil gøre det så let for kunderne som muligt at handle på apoteket, fortæller apoteker Kristian Østergaard.

For at bestille apoteksvarer til levering skal man ringe til apoteket på telefon 43 96 00 20.