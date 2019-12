Beslaglægger flere ton fyrværkeri

Politiet har beslaglagt flere ton fyrværkeri på en ejendom i Brøndby. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi har beslaglagt et stort lager af både lovligt og ulovligt fyrværkeri på en adresse i Brøndbyvester

Af Robert Hendel

En mistanke om ulovlig opbevaring af fyrværkeri viste sig at holde stik, da Københavns Vestegns Politi ransagede en industriejendom på Midtager i Brøndby i sidste uge.

Her fandt politiet paller og containere med store mængder af lovligt fyrværkeri som batterier, fontæner og raketter med en anslået vægt på omkring 2,5 ton. Det kræver tilladelse at opbevare så store mængder fyrværkeri, og da ejeren kun havde tilladelse til at opbevare en væsentlig mindre mængde, blev lageret beslaglagt.

Udover det lovlige fyrværkeri, blev der på adressen fundet omkring 1.600 store kanonslag, som er ulovlige ifølge fyrværkeriloven.

– Man skal holde sig helt fra at købe kanonslag, krysantemumbomber og andre farlige eksplosiver. Det er ulovligt, farligt og noget, politi og anklagemyndighed retsforfølger. Kommer nogen alvorligt til skade, kan det koste en fængselsstraf, siger politikommissær Jeff Kongedam fra Københavns Vestegns Politi.

Den store mængde fyrværkeri betød, at politiet måtte rekvirere Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste med ekspertise i eksplosiver, som fik til opgave at håndtere det konfiskerede fyrværkeri.

Der er rejst en foreløbig sigtelse mod en 45-årig mand fra Hvidovre for at opbevare fyrværkeri over den tilladte mængde – og for at besidde de mange kanonslag. Når politiet har opgjort den samlede mængde, vil anklagemyndigheden vurdere, om sagen skal få et strafferetligt efterspil.