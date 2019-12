Blå og gul julehjælp til trængte børnefamilier

Brøndby-profilen Kevin Mensah hjalp med at pakke julegaver ind til mere end 100 børn. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Spillere og fans fra Brøndby IF har sammen med Mødrehjælpen haft gang i gaveindpakningen for at glæde mere end 100 børn til jul

Af Robert Hendel

Når 107 børn på den københavnske vestegn pakker gaver op til jul, kan de se frem til en hilsen fra fans og spillere i Brøndby IF.

I sidste uge tog tre spillere fra klubbens Superliga-hold sammen med en gruppe frivillige fans en aften ud af kalenderen for at glæde en masse familier, der har det svært i december.

– Vi vil jo gerne være en klub, der favner bredt og omfavner det fællesskab, vi hylder så meget i Brøndby. Fællesskab handler også om folk, der ikke nødvendigvis har det lige så nemt som så mange andre, og her har vi så mulighed for at gøre en masse børn glade ved at give dem nogle Brøndby-ting og kampbilletter op til jul, fortæller Lasse Bauer, der er formand for Fanafdelingen i Brøndbyernes IF.

Forelsket i fællesskabet

I november satte Fanafdelingen i Brøndbyernes IF en indsamling i gang, der skulle finansiere gaverne.

Det tog under et døgn at skrabe de 13.000 kroner ind, som var målet. Derfor kunne omkring 50 frivillige fans og tre Superliga-spillere pakke gaver ind til trængte familier på Vestegnen.

– I den her klub er fællesskabet over alt. Det viser sådan noget som det her, der intet har med fodbold at gøre, til fulde, forklarer Kevin Mensah, der til daglig er viceanfører på Brøndbys superligahold.

Derfor havde han ikke svært ved at sige ja, da han blev spurgt, om han ville hjælpe fansene med at gøre en masse børn glade op til jul.

– Jeg tror ikke, at man kan andet end at være forelsket i dén fællesskabsfølelse, der også er i en fodboldklub, hvor det handler om at præstere og skabe resultater, siger Kevin Mensah.

Speciel type mennesker

Hos Mødrehjælpen er der stor begejstring over hjælpen fra de mange frivillige fodboldfans.

– Jeg tror, at det er svært at finde forældre på Vestegnen, som ikke støtter Brøndby. Så der er nok nogle børn, der kommer til at stråle for vildt i januar, fortæller Jakob Knudsen, der er foreningskonsulent hos Mødrehjælpen på Vestegnen.

Han mener, at det siger en del om fodboldfans, at de uge efter uge er en del af et fællesskab på tilskuerpladserne.

– At de også vil bruge en onsdag aften på at hjælpe folk, de ikke kender. Det fortæller, at de er en helt speciel type mennesker, der går den ekstra mil for andre mennesker, siger Jakob Knudsen.

Tidligere i år var han og fansene med til at sende en række børnefamilier til pokalfinalen i maj. Siden er kontakten med fansene blevet holdt, og det har nu resulteret i et samarbejde om julehjælp.

– De vil gerne gøre en forskel i deres nabolag for nogen, der i princippet godt kunne være dem selv. Alle kan få brug for hjælp et eller andet tidspunkt i livet, så det er fantastisk at opleve opbakning fra en fanklub, som man normalt forbinder med nogen, der sidder og ser fodboldkampe, lyder det fra Jakob Knudsen.

Måske for beskedne

Interessen for at hjælpe til med at samle penge ind og gøre gaver klar vækker ikke kun glæde hos Mødrehjælpen.

– Det er gået over al forventning. Næste år skal vi måske være mindre beskedne og gøre det endnu større, når vi laver den slags initiativer, siger Lasse Bauer.

Han tilføjer, at det er nyt at have en støtteforening omkring en fodboldklub, hvor et af formålene er at lave den slags sociale arrangementer.

– Det er en del af det, vi prøver at bygge op herude – en identitet og et fællesskab. Det kan vi også mærke, når vi laver de initiativer, fortæller formanden for Fanafdelingen i Brøndbyernes IF

De familier, der modtager gaverne, er familier, der tidligere har søgt julehjælp hos Mødrehjælpen. Ifølge Lasse Bauer har Fanafdelingen et samarbejde med flere velgørende organisationer.

– Mødrehjælpen har vi dog haft en løbende dialog med, og derfor var det nærliggende, at de blev vores partner. De sikrer, at gaverne kommer i de rigtige hænder, siger Lasse Bauer, der ser frem til at skabe blå og gul juleglæde hos de mange familier.

Det får de

Pakkerne indeholder en hue, et halstørklæde, solbriller, ølbrikker, en voucher til en hjemmekamp i foråret, autografkort, fodboldkort, mini-brætspil og et julekort fra Fanafdelingen