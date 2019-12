Bliv julevært eller -gæst

Gennem Julevenner.dk kan man finde nye julefællesskaber, så man kan skabe en uforgelemmelig aften sammen med andre.

HELE OMRÅDET. Julen er hjerternes fest, men alligevel sidder alt for mange alene juleaften. Derfor har du nu mulighed for at skabe en uforglemmelig juleaften med andre ved at blive julevært eller -gæst på Julevenner.dk

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

Fredag den 1. november 2019 åbnede Røde Kors og Boblberg op for Julevenner.dk – en digital platform, der sammen skaber kontakt mellem værter og gæster, som har lyst til at holde juleaften sammen.

Boblberg og Røde Kors samarbejder til dagligt om at skabe fællesskaber for alle, men særligt julen er en tid, hvor ingen må sidde alene, og hvor fællesskab har ekstra stor betydning. Derfor kan man, hvad enten du ønsker at åbne din dør for andre mennesker eller ønsker at blive inviteret ind som julegæst, gå ind på Julevenner.dk og tilmelde dig som julegæst eller -vært.

Røde Kors har i 7 år kørt konceptet med Julevenner manuelt, men håber i år på at kunne ramme endnu bredere end hidtil med Boblbergs nuværende digitale fællesskabsplatform.

Hvem bliver julevenner?

Der kan være mange grunde til at være julegæst og søge et hjem at holde juleaften i. Nogle melder sig med deres børn for at holde jul blandt andre børnefamilier. Andre er langt væk fra familie eller har af anden grund mangel på omgangskreds, og nogle er nysgerrige på, hvordan det er at holde dansk jul.

Ligeledes kan der være mange grunde til, at man som julevært inviterer andre mennesker hjem i julen. Nogle melder sig for at møde nye mennesker, andre vil gerne dele danske juletraditioner med andre kulturer, og nogle vil bare gerne skabe en uforglemmelig aften til gavn for dem, der står udenfor.

Interessen for nye julefællesskaber er stor. Allerede inden december måned har mere end 300 personer oprettet sig som julevært eller -gæst. Når man har meldt sig som Juleven, kan man se de andre Julevenner og blandt dem søge en Juleven, som man gerne vil fejre juleaften med. At oprette sig på Julevenner.dk er helt gratis.