Børn og voksne får madpakke-fif

Børn og forældre fra 0.B på Vallensbæk Skole fik inspiration til madpakkerne.

VALLENSBÆK. 0.-klasserne i Vallensbæk bliver inviteret til madpakkeværksted sammen med deres forældre. Her får de fif og inspiration til den gode madpakke

Af Tina Michaela Møller

Sammen med resten af kammeraterne fra klassen og deres forældre er Viggo fra 0.B på Vallensbæk Skole til madpakkeværksted med Sune Hybel Olsen og Elisabet Moesgaard, der er en del af Vallensbæk Kommunes såkaldte Madborgerskab-team.

– Men det smager jo godt, udbryder Viggo overrasket, da han smager et stykke fennikel og beder så om et stykke mere.

Udover at sende smagsprøver rundt med fennikel og andre grøntsager taler Sune og Elisabet med børn og forældre om, hvorfor madpakken er vigtig, hvilket de også spørger dem om.

– For at man får energi, siger en pige.

– Nemlig. Energi – både til at lege og til at lære, svarer Sune, der har arbejdet som kok, inden han kom til Vallensbæk Kommune.

Elisabet spørger også, hvor mange af børnene, der er med til at lave madpakken derhjemme, hvortil godt og vel halvdelen af børnene rækker hånden op. Det er nemlig en rigtig god måde at give børnene ejerskab til madpakken, hvis de selv har været med til at lave den, forklarer de to mad-undervisere.

Madlavning i fællesskab

Efter introduktionen myldrer deltagerne ud i skolekøkkenet iført forklæder og navneskilte. Her venter forskellige råvarer med tilhørende opskrifter, og så går børn og voksne ellers i gang med at ælte, snitte og smøre. Der bliver blandt lavet mini-calzone-pizzaer med fyld af grøntsager, kød og fisk – og der er smagsprøver på choko-rugboller og en lækker hjemmelavet torskerognssalat.

Underviserne viser tricks, blandt andet hvordan børnene kan snitte på en sikker måde – selv med en skarp kniv.

– Det kræver lidt is i maven fra forældrenes side at lade børnene skære selv, men de kan altså godt, griner Sune.

En af deltagerne, Dorte, er mor til Jens i 0.B. Hun fortæller, at hendes søn nogle gange kan være lidt kræsen.

– Men det er godt at prøve noget nyt her i aften. Og det er sjovt at lave madpakken sammen, siger Dorte.

Der bliver prøvesmagt lidt hist og her rundt omkring i skolekøkkenet, men det meste bliver pakket i madpapir – og så er madpakken til i morgen klaret.

0. klasserne fra de andre skoler i Vallensbæk vil blive inviteret til madpakkeværksted i begyndelsen af det nye år.

Om Madborgerskab

Madborgerskab i Vallensbæk Kommune er et team, der arbejder med at skabe sjove, glade og energifyldte madoplevelser for både børn og voksne. Udover madpakkeværkstederne for 0.-klasserne står Madborgerskab også for blandt andet Fars Køkkenskole og Mad i Generationer.