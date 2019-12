Boligministeren besøgte Brøndby Strand: – Et opdelt samfund truer vores velfærd

Boligminister Kaare Dybvad (S) var i sidste uge på besøg i Brøndby Strand. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndby Strand havde i sidste uge besøg af boligminister Kaare Dybvad (S), der fortalte om sine visioner, inden han svarede på spørgsmål fra de fremmødte gæster

Af Robert Hendel

Det skal være attraktivt at bo alment.

Boligminister Kaare Dybvad (S) var klar i spyttet, da han besøgte caféen i Rheumhus i Albjergparken i Brøndby Strand.

Her var omkring 60 mennesker mødt op for at tale om boligpolitik med ministeren, der var inviteret af socialdemokraternes lokale partiforening i Brøndby Strand.

– Vi skal grundlæggende have en total forandring af den måde, vi diskuterer vores byer, og hvordan de udvikler sig, og hvad det er for nogle lokalsamfund, vi skaber, indledte han sit oplæg på omkring et kvarter, inden publikum fik lov til at stille spørgsmål.

Besøget fra Kaare Dybvad gav beboere i Brøndby Strand mulighed for at høre mere om hans visioner på boligområdet. Samtidig gav det mulighed for ministeren til at høre mere om erfaringer og bekymringer, som lejerne går og tumler med i hverdagen.

Flere billige boliger

En af ministerens visioner er, at der skal være flere billige boliger i de store byer, som folk i lavtlønsjob har råd til at bo i. Det kan kun ske, hvis der bliver bygget flere almene boliger, mener ministeren.

Ifølge Kaare Dybvad kræver et sammenhængende velfærdssamfund, at der er en balanceret beboersammensætning, hvor rig og fattig møder hinanden og får indblik i hinandens udfordringer.

– Det er helt nødvendigt for, at vores samfundsmodel kan fortsætte. Hvis man er ressourcestærk, kan man måske også være med til at løfte de andre elever, og forældrene kan møde hinanden på tværs, siger han og peger på vestegnskommunerne som et forbillede.

Råd til at bo i byen

Netop kommunerne på Vestegnen har ifølge Kaare Dybvad været god til at skabe en balanceret beboerudvikling i alle områder.

– Det tror jeg, at der er mange andre steder, der vil kunne lære noget af, forklarer Kaare Dybvad, der frygter konsekvenserne af et opdelt samfund.

Han mener, at det er så kritisk, at velfærdssamfundet, som vi kender det i dag, kan være truet, hvis udvklingen i de større byer fortsætter.

– Man kan ikke kun have en by, der er til for dem, der har høje indkomster. Der skal også være plads til folk, der laver nogle af de ting, som måske ikke giver en høj løn, men som samtidig er supervigtige, hvis samfundet skal hænge sammen, siger Kaare Dybvad og nævner kasseassistenter, pedellen på skolen og byens buschauffører som eksempler.

Skaber rammerne

Selvom Kaare Dybvad gerne ser, at kommunerne bygger mere alment, kan han ikke tvinge dem.

– Det eneste, jeg kan gøre, er at stille rammer til rådighed for dem, så de kan komme det rigtige sted hen. Det vil sige, at jeg skal sørge for, at de kan bygge billigt, og de kan bygge på en ordentlig måde, der passer ind dér, hvor de er, forklarer boligministeren.

Dog understreger han, at det er muligt at lægge pres på de kommuner, der halter bagefter, når det kommer til almene boliger.

– Som kommune skal man jo tage sin del af ansvaret. Det er der heldigvis mange kommuner, der gør – også dem, der tidligere har været udstillet som nogen, der ikke vil bygge alment. Det, tror jeg, er vigtigt for, hvordan vi skal udvikle vores land boligmæssigt, siger Kaare Dybvad.

Han mener, at det er vilkåret i den velfærdsstat, danskerne har bygget op i de seneste 50 år.

– Der er måske mange ting, vi kan gøre bedre, men det er trods alt den model, der har skabt de mest lige, tillidsfulde og mindst korrupte samfund i verden. Så der må være et eller andet, der fungerer i den, siger han.