Brøndby bankede bundholdet

SPORT. Brøndby Volleyball Klub vandt en vigtig sejr over Frederiksberg Volley i weekenden

Af Robert Hendel

Brøndby Volleyball Klubs Volleyligakvinder tog endnu en sejr, da de i weekenden vandt 3-1 over ligaens bundhold Frederiksberg Volley.

Med sejren fastholder Brøndby sin øjeblikkelige 3. plads, med en kamp mindre end Gentofte på 2. pladsen, så hvis de i den næste kamp, som spilles allerede tirsdag d. 10. december på udebane mod rækkens nummer 4, Team Køge, kan hive endnu en sejr hjem, rykker de op på 2. pladsen. Omvendt vil et nederlag betyde at de skal bytte plads med Team Køge. Kampen er således temmelig vigtig og den er samtidig den sidste mulighed for at få alt på plads, inden månedens store brag løber af stablen, når Brøndby på hjemmebane i Stadionhal 1, lørdag d. 14. december kl. 14.00, får besøg af de evige rivaler fra Holte IF.