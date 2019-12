Her tager formand for byggeudvalget, Jens Brabrand, første spadestik. Foto: Jesper Ernst Henriksen

BRØNDBY. Brøndby Strand Kirke bliver endelig større Efter at have været på tale i rigtig mange år, er en tilbygning til Brøndby Strand Kirke endelig i gang

Af Jesper Ernst Henriksen

Nord for Brøndby Strand Kirke bliver der bygget en 200 kvadratmeter stor tilbygning. Det bliver bygget som et stort lokale, som kan bruges som mødelokale eller til de mange aktiviteter, som kirken har, der ikke hører til i selve kirken. Lokalet kan deles i tre til de situationer, hvor der ikke er behov for så meget plads.

I stedet for de nuværende mødelokaler bliver der lavet et depot, nogle ekstra toiletter og et nyt køkken. Især det sidste har længe stået højt på ønskelisten.

– Vi har savnet et ordentligt køkken. Lige nu har vi kun et lille anretterkøkken. Det er ikke godt til at lave mad til mange mennesker. Vi har mange spisearrangementer, hvor mange frivillige kommer og hjælper med at lave mad, siger Arne Kristoffersen, formand for menighedsrådet.

I kirker over hele landet er de såkaldte spaghetti-gudstjenester blevet populære. Det er arrangementer målrettet børnefamilier, hvor de kan komme i kirken til gudstjeneste og få aftensmad efterfølgende. I Brøndby Strand Kirke hedder det fred og fællesskab.

– Folk vil gerne have, at man kan få et måltid mad i kirken, vi må følge med tiden, siger Jens Brabrand, formand for byggeudvalget.

Han mener, at den slags arrangementer kan få andre brugere til kirken, end dem, der traditionelt kommer.

– Mange voksne tager det som et frirum og nyder et måltid mad, uden at skulle forberede det. Hvis ens barn skal i kirke, og man efterfølgende skal hjem og lave mad, så bliver det for stressende, siger Jens Brabrand.

Derudover er der behov for et depot.

– Vi har stole stablet op rundt omkring i lokaler, der skal bruges til andre ting. For eksempel i kapellet, så hvis der er begravelse fra kapellet, så er vi nødt til at flytte mange ting, siger Arne Kristoffersen.

Længe undervejs

Brøndby Strand Kirke er faktisk oprindeligt indrettet til, at man kan dele kirkerummet op i to. Det var der dog en del udfordringer med, for eksempel at orglet bliver uproportionelt stort i forhold til rummet, når det kun bliver halvt så stort. Så da de gamle rumdelere ikke kunne holde længere, gik man i stedet i gang med at kigge på en udbygning. Det har stået på i mindst 10 år.

Undervejs har der været forskellige løsninger i spil med store udbygninger. I sidste ende valgte man en billig løsning, med en relativt lille udbygning, hvor der kun er lokaler. Der bliver for eksempel ikke ført vand og kloak til tilbygningen.

Det er planen, at bygningen kan indvies i midten af oktober 2020.