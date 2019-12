Døgnrapporten

Af

Indbrud i villa

Brøndby. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud på Kærlunden i Brøndby Strand foregået lørdag den 30. november mellem klokken 15.45 og 20.27. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker var stjålet.

Sigtet for flere hændelser

Brøndby. Lørdag den 30. november bragte en politipatrulje en 28-årig mandlig bilist til rutinemæssig standsning på Gildhøjparken i Brøndby. Manden var frakendt førerretten, hvorfor han blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden, som han erkendte i øjeblikket. Han blev desuden skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel, som han erkendte i øjeblikket. Han blev kørt til politigården i Albertslund til blodprøver.

Tyveri fra varebil

Glostrup. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en Land Rover varebil sket mellem torsdag den 28. november klokken 22.00 og fredag den 29. november klokken 06.30 på Ejby Mosevej i Glostrup. Diverse elektronik var stjålet.

Indbrud i villa

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi har modtaget en anmeldelse om et villaindbrud på Agerlunden i Brøndby Strand sket tirsdag den 3. december mellem klokken 08.00 og klokken 15.15. Indbruddet var sket via et åbent vindue, og der var stjålet diverse kontanter samt en taske.

Usikker billist uden kørekort

Brøndby. En politipatrulje standsede torsdag den 5. december klokken 16.59 en 27-årig mandlig bilist på Roskildevej i Brøndby, idet han kørte usikkert. Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret, hvilket han erkendte. En 60-årig kvinde blev ligeledes sigtet for overtrædelse af oplysningspligten, idet hun havde overladt førerretten til en person uden gyldigt kørekort. Hun erkendte også.

54-årig sigtet for butikstyveri

Glostrup. En politipatrulje rykkede torsdag den 5. december klokken 14.45 ud til en anmeldelse om et butikstyveri fra tøjbutik på Hovedvejen i Glostrup. En medarbejder havde tilbageholdt en 54-årig mand, idet han havde stjålet en sweater fra butikken. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkendte i øjeblikket.

27-årig sigtet for narkokørsel

Glostrup. Torsdag den 5. december klokken 00.15 standsede en politipatrulje en 27-årig mandlig bilist på Hovedvejen i Glostrup. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver.