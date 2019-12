Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport

Af Jesper Ernst Henriksen

Ringede og meldte narkokørsel

BRØNDBY. Fredag den 6. december klokken 22.23 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om mulig spiritus- eller narkokørsel på Motorring 3 ved Brøndby. En vaks borger havde kørt bag en bilist og mistænkt ham for at køre påvirket, hvorfor politiet blev kontaktet. Patruljen standsede bilisten – en 20-årig mand – og skønnede ham narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte.

37-årig stjal parfume

GLOSTRUP. En politipatrulje kørte lørdag den 7. december klokken 14.58 til en anmeldelse om et butikstyveri i Glostrup Shoppingcenter. En 37-årig mand havde stjålet parfume og bøger fra centeret, hvorfor han var blevet tilbageholdt. Patruljen sigtede ham for butikstyveri, som han erkendte.

43-årig kørte narkokørsel

BRØNDBY. Mandag den 9. december klokken 08.55 standsede en politipatrulje en 43-årig mandlig bilist på Vallensbækvej i Brøndby. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han erkendte.

Indbrud i restaurant

GLOSTRUP. Mandag den 9. december klokken 02.18 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et indbrud netop sket i en restaurant på Hovedvejen i Glostrup. En dør var opbrudt, og en kassebeholdning var stjålet. To mistænkte personer var set på stedet. De beskrives som:

A: Mand iført mørk jakke, mørke bukser, lyse støvler

B: Mand iført mørk jakke, mørke bukser, mørke støvler.

52-årig overtrådte vigepligt

BRØNDBY. Onsdag den 11. december klokken 08.10 blev en politipatrulje sendt til et mindre færdselsuheld på Brøndbyøstervej i Brøndby. En 63-årig mandlig bilist skulle lige ud i et kryds, hvor en modkørende 52-årig kvindelig bilist skulle foretage et højresving, men overså manden, hvorfor der skete et sammenstød. Ingen kom til skade, og den 52-årige kvinde blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet hun ikke havde overholdt sin vigepligt. Hun erkendte.

Fuld mand påkørte betonklods

BRØNDBY. Onsdag den 11. december klokken 08.25 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et solo-færdselsuheld på Brøndbyøster Torv i Brøndby. Et vidne havde set en bilist køre usikkert og påkøre en container og betonklods. Vidnet havde tilbageholdt bilisten – en 54-årig mand – idet der var mistanke om spirituskørsel. Patruljen skønnede manden alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Manden erkendte.

Indbrud i lejlighed

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i en lejlighed på Dyringparken i Brøndby Strand sket torsdag den 12. december mellem klokken 16.40 og klokken 16.56. En dør var opbrudt, og diverse smykker samt kontanter var stjålet.

21-årig sigtet for narkokørsel

BRØNDBY. Fredag den 13. december klokken 01.28 standsede en politipatrulje en 21-årig mandlig bilist på Kærlunden i Brøndby Strand. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel. Han blev kørt til politigården i Albertslund til blodprøver og erkendte sigtelsen i øjeblikket.

36-årig uden kørekort

GLOSTRUP. Fredag den 13. december klokken 17.10 standsede en politipatrulje en 36-årig mandlig bilist på Hermods Allé i Glostrup. Manden kørte uden førerret, hvorfor han blev sigtet for dette. Han erkendte.

På narko og udenkørekort

GLOSTRUP. En politipatrulje standsede fredag den 13. december klokken 23.30 en 31-årig mandlig bilist på Kildevældets Allé i Glostrup. Manden blev skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Han blev ligeledes sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Han nægtede begge sigtelser i øjeblikket.