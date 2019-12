Efter Fakta-forløb vil Mads have et fritidsjob

Efter et Fakta-foløb vil Mads Dahl Lyster gerne have et fritidsjob.

VALLENSBÆK. Et hold 10.-klasses-elever har prøvet kræfter med, hvordan det er at have et fritidsjob i Fakta

Af Redigeret af Tina Michaela Møller

Tirsdag var der diplomoverrækkelse på Vallensbæk Ungdomsskole. Det første hold elever har nemlig gennemført et Coop Crew-forløb i Fakta, hvor de er blevet klogere på, hvordan det er at have et fritidsjob i butikskæden.

Coop Crew er et samarbejde mellem ungdomsskoler fra hele landet, Ungdomsskoleforeningen og Fakta. Projektet er et tilbud til unge, der har brug for hjælp til at finde et fritidsjob og består af seks træningsmoduler af fire timers varighed.

– Jeg synes, det har været meget spændende at se, hvordan det er, og hvad det kræver at arbejde i en butik, siger 17-årige Mads Dahl Lyster, der endnu ikke har haft et fritidsjob, men efter forløbet godt kunne tænke sig at arbejde i en Fakta-butik.

For 16-årige Isabella Olufsen har forløbet været med til at nedbryde nogle fordomme:

– Jeg har lært, at det ikke er så let som det ser ud. Så det har helt klart ændret mit syn på, hvordan det er at arbejde i et supermarked.

De to elever, der til daglig går i 10. klasse på Pilehaveskolen, har igennem forløbet lært om kundeservice, at sidde i kasse og sætte varer på plads. Til sidst er de blevet undervist i at lave et godt cv.

– De oplevelser og informationer er gode til, når jeg nu skal søge et job, siger Mads, der er blevet tilbudt at komme i praktikuge i Fakta.

Afdelingsleder på Vallensbæk Ungdomsskole, Jakob Hammer-Helmich, ser en kæmpe værdi i, at de unge bliver undervist i et fag, der opkvalificerer de unge og støtter dem i at få et fritidsjob.

– Vi har oplevet nogle elever, der har været ekstremt mødestabile og som syntes, det var spændende. Der var flere, der fra starten sagde, at de gerne ville være med, fordi de godt vil have et fritidsjob, siger Jakob Hammer-Helmich.

Coop Crew løber over tre år og fortsætter næste år med et nyt hold elever.

FAKTA

Coop Crew-forløbet

I alt vil omkring 3.700 unge fra 25 kommuner fra hele landet deltage i et træningsforløb, hvoraf det antages, at minimum 1.800 af de unge efterfølgende vil få et fritidsjob i Fakta eller et andet sted som direkte effekt af projektet.