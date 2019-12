Et farvel til ti stillinger i daginstitutionerne

DEBAT. Af Steen Andersen (EL), Medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune

Minimumsnormeringer i Brøndby har ikke været virkelighed på noget tidspunkt. Men der har været normeringer, som ikke ligger i bund på landsplan.

Der har i al den tid jeg har været medlem af kommunalbestyrelsen, været diskussion mellem BUPL og Børneforvaltningen, om den måde statistikken bliver opgjort på. Samme diskussion som verserer hos støttepartierne for regeringen. Således påviste en undersøgelse blandt pædagogerne for to år siden i Brøndby, at 75% oplever alenearbejde med jævne mellemrum. Det er ganske rigtigt, at Brøndby forøger andelen af uddannede pædagoger, men regnestykket indeholder en omdannelse af pædagogmedhjælperstillinger til uddannede pædagogstillinger, hvilket er en rigtig god idé. Men denne ligning indeholder samtidigt et farvel til 10 medhjælperstillinger, som finansierer lønstigningen fra medhjælper til uddannet.

Således er antallet af samlede hænder gået ned, men andelen af uddannede pædagoger stiger. Det er en rigtig god idé at sikre en stigning i antallet af uddannede pædagoger, og en stigning er da ret nem at sikre, når Brøndby har ligget på en uddannet procentdel på 50. Der er forskel på de enkelte institutioner, og fortællinger fra forældrenes hverdag viser da også, at der er et pænt stykke vej til at sikre tilstrækkeligt med voksne. Forældre og personale har generelt et godt forhold til hinanden, med stor forståelse for hinandens vilkår, og derfor er der også en hverdag som fungerer på overfladen, men er der en hverdag, hvor det enkelte barn oplever mere end 15 minutters kvalitetskontakt med voksne? Er der dækning i hele åbningstiden?

Nej det er der ikke. Men andelen af uddannede pædagoger stiger, og det er en rigtig god ide. Hvis det samtidigt betyder en samlet stigning i antallet af hænder omkring børnene, så kan vi begynde at tale om noget, der nærmer sig.