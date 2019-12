Et lettisk sauna-eventyr

Iværksætter Olafs Strazdins er 23 år fra Letland, og har i de seneste fem år har studeret og arbejdet i Danmark. Foto: Klaus Hybler

GLOSTRUP. Heatwave kører den mobile sauna helt ud til stranden, og når ovnen er varmet op kan sessionen begynde: scrub med urter, forsigtige slag med birkeris og en tur i det kolde havvand

Af Tina Michaela Møller

Den blot 23-årige Olafs Strazdins, der bor i Glostrup, kan kalde sig for iværksætter, da han har etableret virksomheden Heatwave. Det er et koncept, der kører mobile saunaer rundt, så danskerne kan få en oplevelse af, hvordan man går i sauna i Letland.

– Jeg vil gerne vise, hvordan vi går i sauna i Letland. Vi kalder det pirts! Der står pirts overalt ved søer og floder i Letland, og hvis vi har mulighed for det, går vi gerne i sauna en eller to gange om ugen. Efter en session som den her vil du være fuld af energi, meget ren, og dit humør bliver løftet i flere dage, fortæller Olafs Strazdins, som i de seneste fem år har studeret og arbejdet i Danmark.

Den mobile sauna har tre trappetrin, der leder op til et lille omklædningsrum samt en ganske rummelig, cylinderformet sauna med plads til mellem seks og otte personer. Den er hurtig til at få tændt op i den lille brændeovn, der opvarmer saunaen, som står sikkert på en trailer.

Helsende hele vejen

Man kan selv bestemme temperaturen ved at lægge mere brænde ind i ovnen, og det samme med luftfugtigheden. Når man hælder vand på de varme sten, stiger både temperatur og luftfugtighed, og døren kan åbnes for at dæmpe varmen. Det er vigtigt at køle kroppen af og gå uden for saunaen, eller en tur i vandet cirka hvert 15. minut.

Vælger man en Sauna SPA-session, inkluderer det aromaer, massageolie, scrubs og birkeris – alt sammen er med til at fjerne affaldsstoffer og urenheder fra huden. Undervejs kan man nyde grøn te og diverse frugt og snacks.

De forskellige slags scrubs er nøje udvalgt og hjembragt fra et sted i Letland, hvor de har forstand på at bruge hybenrose, havtorn og kaffe til at rense huden.

Heatwave kører overalt på Sjælland og man betaler samme pris uanset, hvor man vælger at saunaen skal placeres. Olafs Strazdins har besøgt kyster og fjorde overalt på Sjælland og kan komme med forslag til gode steder at placere saunaen. Mod ekstra tillæg kører han Heatwave til Fyn og Jylland.