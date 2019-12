Færøsk kunstner udstiller

Kunst som dette kan ses den kommende måned i Glostrup Fritidscenter. Foto: Bárður Jákupsson

GLOSTRUP. Den færøske kunstner Bárður Jákupsson udstiller i den kommende måned i Glostrup Fritidscenter malerier inspireret af barndommens natur-oplevelser

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag den 7. december fra 14 til 16 afholder Glostrup Kunstforening årets sidste fernisering i Glostrup Fritidscenter.

Kunstværkerne, der kan opleves frem til onsdag den 2. januar klokken 10, er af Bárður Jákupsson.

Bárður Jákupssons billedunivers favner både det storladne og det stilfærdige i ekspressive fortolkninger af fjelde, klipper og af solbeskinnede momenter i græs. Dette betyder dog ikke det samme som, at billedkunstneren vandrer rundt i fjeldene for at lede efter motiver. Det er ikke nødvendigt, for naturen er en del af ham via oplevelser fra ungdom og barndom, der er grundlaget under hans abstrakte kompositioner. Da Bárður for nylig fik den store færøske kulturpris, blev der i begrundelsen lagt vægt på variationen i hans kunstneriske udfoldelse, at han ud over sin vægtige indsats inden for olie- og akvarelmaleriet også har illustreret en del bøger, ligesom han er en af de vigtigste formidlere af færøsk kunst.

Bárður Jákupsson har selv fortalt, at hans billeder bygger på oplevelser fra den færøske natur.

– Dette er ikke noget jeg ser, men noget, jeg så, som han sagde i forbindelse med en fernisering engang, da han beskrev en barndomsoplevelse om at være i en båd og være mere fascineret af synet af mønstre i klippernes formationer op imod himlen end af havet nedenunder.

Kunstneren vil være til stede ved ferniseringen og musikken står Jazz Pack 6 for.