Fastspænding af ældre skal standses

Af Carina Kristensen Berth (DF), Medlem af Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune

Vallensbæk er én af omtrent 20 kommuner i Danmark, der stadig har en generel tilladelse til at anvende fastspænding af ældre på kommunens plejehjem. Fiksering til sengen anvendes i tilfælde, hvor personalet vurderer, at den ældre er til fare for sig selv eller sine omgivelser. Ofte anvendes fastspænding på grund af mangel på personale, der kan tage sig af den ældre. 38 procent af landets kommuner har besluttet, at der ikke må anvendes fastspænding af ældre overhovedet.

I Dansk Folkeparti mener vi, at det er uværdigt, at ældre fastspændes. Der har været flere tilfælde, hvor ældre er kommet til skade. To borgere på henholdsvis 85 og 90 år er for eksempel omkommet som følge af fastspændingen (i andre kommuner end Vallensbæk, red.)

Ifølge Alzheimerforeningen er det juridisk muligt at fastspænde en ældre person i op til 18 måneder.

Når flere kommuner allerede har afskaffet muligheden for at fastspænde ældre, er det for Dansk Folkeparti indlysende, at Vallensbæk Kommune naturligvis skal gøre det samme. Vi fremsatte forslaget i kommunalbestyrelsen i november måned, men de øvrige partier havde desværre behov for betænkningstid, før de ville tage stilling til vores forslag, der i stedet blev sendt i udvalg.

Det havde ellers været dejligt at give nogle af kommunens svageste borgere denne lille julegave.

Vi skal behandle vores ældre på en værdig og ordentlig måde. Det kan aldrig blive værdigt at blive spændt fast til sin seng. Vi vil fortsat arbejde for, at fiksering kommer til at høre fortiden til i Vallensbæk.