Figurer fra Kinderæg kan være en formue værd

61-årige Ole har 23.000 Kinderfigurer igen, før han har den komplette samling på i alt 40.000. Foto: DBA Guide

GLOSTRUP. De kommer gratis med som en lille overraskelse, men i dag kan du sælge dem for flere tusind kroner. Vi har allieret os med en samler for at blive klogere på, hvilke man i dag kan score kassen på

Af Tina Michaela Møller

Det kommer nok ikke som nogen overraskelser, at folk samler på alverdens ting som keramik, frimærker og gamle dukker, der kan gå hen og blive en mindre formue værd.

Men det er nok de færreste, der havde forestillet sig, at man kunne samle på Kinderæg figurer, og at de ligefrem ville gå hen og stige mange tusind gange deres værdi. Det er netop tilfældet.

61-årige Ole fra Glostrup har brugt de seneste 21 år på at anskaffe sig hele 17.000 forskellige Kinderæg figurer.

Og dertil kommer hans dubletter, som tæller 13.000 figurer. Det fortæller han til DBA Guide. Flere af de hyggelige, små figurer er gået hen og blevet en god investering.

I dag kan Ole Sørensen nemlig sælge en del af dem for mange tusind kroner, hvis han ville. Hans samling ville han nemlig i dag kunne sælge for 400.000-450.000 kroner.

25.000 kroner for figurer

Smølferne er en del af en Olympiadeserie, og Ole har indtil videre anskaffet sig halvdelen. Han fortæller, at der findes otte forskellige Smølfer, som hver har et instument i hånden, og disse otte figurer kan sælges for 25.000 kroner – samlet – i dag.

Men uden at have den komplette Smølfe-olympiade-serie er figurerne knapt så meget værd.

– De fire, jeg har, har en vurdering på mellem 2.000-3.000 kroner, vurderer Ole selv over for DBA Guide.

Men selv hvis Ole solgte til dén pris, ville han have tjent styrtende på de fire små, blå figurer.

– Jeg har været heldig i tidens løb at finde dem på et loppemarked, hvor jeg har givet under 50 kroner hver, fortæller Ole.

Værdi for 1.500 kroner

– En af mine yndlingsserier og figurer er de her fantastiske piger fra Italien, fortæller Ole.

Pigerne forstiller små alfer, og detaljegraden er høj. Men de er ikke kun smukke at kigge på. De er også skønne i økonomisk øjemed.

Ole fortæller, at han har punget ud med 5 kroner i sin tid per figur, og da han senere modtog Kinder-kataloget for samlere, kunne han se, at hun i mellemtiden var gået hen og blevet 1.500 kroner værd.

2 kroner på loppemarked

Der er nærmest ingen grænser for, hvad figurerne i Kinderæggene har forestillet gennem tiden. Serier fra Jurassic World, Ringenes Herre, Smølferne osv., men også helt ”normale” legetøjsbiler har i tidens løb skjult sig inden i Kinder-kapslerne.

Dem finder Ole ofte til omkring 2 kroner på loppemarkeder, men de er langt mere værd.

– Så tager jeg bilerne med hjem og kigger i mine kataloger, og så er de måske omkring 250 kroner værd, fortæller Ole til DBA Guide.

Figurer sælges for billigt

Ole har diverse kataloger og serie-mapper til at holde styr på sine kære, barnlige figurer. Han har overblik og næse for, hvilke figurer der er steget i værdi, og hvis han er i tvivl, kan han blot slå det op eller konsultere sin forening: Kinder-foreningen.

Han stiller sig derfor til rådighed, hvis du lige nu ligger inde med nogle figurer fra Kinderæg, som du vil have vurderet eller sælge.

– Lad være med at sælge jeres ting til en spotpris. Få undersøgt, hvad det er værd. Der er altid nogle, der vil give den rigtig pris for det, lyder Oles opfordring til DBA Guide.