Flere uddannede pædagoger

BRØNDBY. I Brøndby skal andelen af uddannede pædagoger i daginstitutionerne være endnu højere. Målet er 80 procent uddannede pædagoger i løbet af de kommende år

Af Robert Hendel

Minimumsnormeringer i landets mange daginstitutioner var et af hovedtemaerne ved folketingsvalget i sommer.

I Brøndby har minimumsnormeringer været virkelighed i flere år, og det er ikke kun sket ved blot at sikre flere voksne til de mange børn. Det handler også om, hvilken uddannelse de voksne har.

Allerede i dag ligger Brøndby højt med 62 procent uddannede pædagoger i kommunens 24 dagtilbud.

Det tal skal i løbet af de næste år øges med 30 procent, så 80 procent af personalet har en uddannelse. Tiltaget vil styrke kvaliteten i daginstitutionerne, mener kommunalbestyrelsen.

– Vejen til høj kvalitet går via uddannede pædagoger. De har nogle unikke faglige kompetencer, der sikrer børnenes trivsel og deres udvikling, siger Brøndby-borgmester Kent Max Magelund (S) om beslutningen fra en enig kommunalbestyrelse om at bruge penge på at nå målet på 80 procent uddannede pædagoger i daginstituionerne.

Netop nu er 28 af kommunens pædagogmedhjælpere i gang med at tage pædagoguddannelsen. Når de er færdiguddannede i 2022, forventer kommunen, at 80 procent af personalet i Brøndbys daginstitutioner har en uddannelse som pædagog.

Det vil gøre en positiv forskel for børnene, lyder det fra institutionerne.

– Selvom vi kan have travle dage, så er der tid til at få sagt ordentligt farvel til mor og far og til den vigtige voksen-barn-relation i løbet af dagen, fortæller Maria Kensø, der er leder af børnehuset Uglebo i Brøndby Strand, som i flere år har haft en andel på 80 procent uddannede pædagoger blandt personalet.

Den har givet personalet luft og mulighed for at fokusere på det daglige møde med barnet.

– Her kan vi som pædagoger virkelig understøtte barnets trivsel og udvikling, siger Maria Kensø.