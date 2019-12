GLOSTRUP. Glostrup Sangforening har lanceret et nyt tilbud om fællessang

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Sangforening har lanceret et nyt tilbud om fællessang. Idéen er at sprede sangglæde ud til alle Glostrup Kommunes borgere gennem et fællessang arrangement, der er åbent for alle, som har lyst til at synge sammen.

De kalder det for Glostrup Folkekor. Projektet støttes af Glostrup Kommune, Kulturpuljen. Det bliver afholdt fire lørdage i december, januar, februar og marts.

Næste gang er lørdag den 28. december klokken 14.30. Det foregår i Aktivitetscenteret på Sydvestvej 12.