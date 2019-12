Gode til at få flygtninge i arbejde

Mattias Tesfaye har overvejet en reform af integrationsydelsen.

HELE OMRÅDET. Vallensbæk er de bedste i Danmark til at få flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i arbejde, set i forhold til forudsætningerne blandt personerne i kommune

Af Jesper Ernst Henriksen

Årsagen til Mattias Tesfayes (S) besøg på Vallensbæk Jobcenter var en ny rapport, der hedder Forskel i kommunernes evne til at få nyankomne i arbejde. Rapporten undersøger, hvordan kommunernes mulighed og evne til at få de mennesker, der har mulighed for at modtage integrationsydelse, i arbejde.

Integrationsydelsen blev indført med virkning fra den 1. september 2015 og er en ydelse til personer, der ikke har opholdt sig i Dnmark i syv af de seneste otte år.

Rapporten kigger på dem, der var berettiget til ydelsen mellem den 1. september 2016 og den 31. augutst 2017. Tallene er altså over et år gamle. Den arbejder med to forskellige grupper. Den ene gruppe er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, den anden gruppe er familiesammenførte til andre end flygtninge.

Rapporten opstiller over 1.200 kriterier, der har indflydelse på, hvor sandsynligt det er at få en person i arbejde. Den udregner derefter, hvor stor en andel som kan forventes at være i arbejde i hver kommune. Kriterierne er for eksempel alder, da yngre mennesker har lavere erhvervsfrekvens, siden nogle jo er i uddannelse.

Kommunerne på Vestegnen ligger generelt højt placeret i denne udregning. Der bør altså være en større andel her, der er i arbejde end i Udkantsdanmark.

Gode placeringer

I den første gruppe var det forventningen, at der i Vallensbæk ville være 29,7 procent i arbejde, men der var reelt 43 procent i arbejde.

Forskellen på 13,3 procent placerer Vallensbæk Kommune som den med den største positive forskel. Der er dog kun 27 mennesker i gruppen, så reelt er der tale om, at der er kommet cirka 3,5 personer mere i arbejde end forventet. I denne gruppe ligger Glostrup og Brøndby nummer to og tre fra bunden, men igen med et meget lille antal personer.

I den anden gruppe ligger Vallensbæk på en 3. plads med 8,7 procent flere familiesammenførte i arbejde end forventet. Her er gruppen større, så der er over otte mennesker mere i arbejde end forventet.

Her ligger Glostrup og Brøndby også med positive tal.