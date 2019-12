Helene fandt ny veninde gennem Boblberg

Helene Clausen har fundet en veninde inde på platformen Boblberg. Foto: Privat

GLOSTRUP. Helene følte hun manglede nogen jævnaldrende veninder i sit nærområde i Glostrup, som havde samme interesser og børn på samme alder

Af Tina Michaela Møller

I sommeren 2019 blev Helene Clausen introduceret for Boblberg gennem en veninde, der selv havde benyttet platformen efter at være flyttet til Jylland.

Helene syntes, at det lød meget interessant, og valgte at oprette en profil og et opslag, hvori hun søgte efter veninder med børn i sit nærområde i Glostrup.

Helene har selv en datter på to og et halvt år og tænkte, at det kunne være hyggeligt at finde nogle med jævnaldrende børn til legeaftaler og venindehygge.

Der gik ikke længe, før Helene fik den første henvendelse på sit opslag.

Det var en kvinde på samme alder som Helene selv, der selv havde to piger på henholdsvis fire og seks år, og boede kun ti minutter væk fra Helene.

De skrev lidt sammen, og der gik ikke lang tid før, at de besluttede sig for at mødes i virkeligheden.

Første møde

Det første møde fandt sted i Glostrup Shoppingcenter, hvor deres piger kunne lege sammen, og Helene og hendes nye veninde kunne lære hinanden bedre at kende, hvilket ikke kunne være gået bedre.

Siden det første møde har de ses mange gange, og de har fået grundlagt et godt venskab.

I dag ses de op til flere gange om ugen – både med og uden børn.

De har både været ude at shoppe sammen, været på legeplads med deres piger, spist morgenmad og frokost sammen.

Helene er meget glad for sin nye veninde, som hun kan snakke om alt imellem himmel og jord med. De har det rigtigt hyggeligt sammen, og det har deres børn også.

Helene anbefaler Boblberg til alle og synes, at det er en fantastisk idé at bruge, hvis man søger efter nogle at dele sine interesser med i ens nærområde. Helene har både fået sin kæreste og svigerfar ind på Boblberg, som netop selv også har oprettet deres egne opslag og glæder sig til at få svar.

– Der er en rigtig god platform at bruge, fordi man kan finde lige hvad man søger efter, siger Helene Clausen.

Sådan fungerer Boblberg

Boblberg.dk er en gratis digital platform for fællesskaber, hvor man kan finde andre med fælles interesser. Boblberg har i dag mere end 240.000 medlemmer på platformen.