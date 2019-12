Hurtig aktivering er nøglen

Mattias Tesfaye og Sikandar Siddique hørte medarbejdere i jobcenteret i Vallensbæk fortælle om deres tilgang til at få folk i arbejde.

VALLENSBÆK. På jobcenteret i Vallensbæk er det ambitionen, at folk skal vendes i døren og nærmest direkte i aktivering. Det mødte ros fra Mattias Tesfaye

Af Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæk Kommune er den bedste i Danmark til at få flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i arbejde. Det er også den tredje bedste til at få familiesammenførte til andre end flygtninge i arbejde. Derfor var udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og folketingsmedlem Sikandar Siddique (Alt) mandag i sidste uge på besøg på Vallensbæk Jobcenter for at lure nogle tricks.

– Når der nu er en kommune i den kreds, jeg er opstillet i, der klarer sig så godt, så var det oplagt at komme forbi, sagde Mattias Tesfaye.

Han ville gerne høre, hvad der går godt i Vallensbæk.

– Måske kan man få tingene til at fungere med den lovgivning, vi allerede har. Det er som om, at hver gang der er et problem, så vil vi på Christiansborg gerne lave lovgivningen om, sagde han.

Borgmester Henrik Rasmussen (K) gav en introduktion til, hvordan man ser på at hjælpe folk i arbejde i Vallensbæk. En af grundstenene er, at man behandler folk ens, uanset etnicitet.

– Man bliver set som det menneske, man er. Jobcenteret er ikke et ønskværdigt sted at være. Folk har det bedst på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Alle har en ressource. Det er ikke synd for folk, der kommer her, de kommer fordi de skal udnytte en ressource, siger han.

Vender folk i døren

Inde på jobcenteret fortalte jobcenterchefen og et par medarbejdere om deres tilgang til ledige. De siger selv, at målet er at vende folk i døren. Det er ikke helt rigtigt – folk får selvfølgelig lov at komme indenfor og der bliver talt med dem.

Målet er at få folk hurtigst muligt i aktivering. Ofte kan det lade sig gøre at finde den første aktivering i løbet af en til to dage. Jo hurtigere man får vendt folk til at komme ud at lave noget fornuftigt hver dag, jo bedre er filosofien. I andre kommuner kan det ofte tage flere uger at finde den første aktivering.

Det var en tilgang, som Mattias Tesfaye roste.

– Det, jeg har bidt mest mærke i, det er ambitionen om, at første dag man står på jobcenteret, så er det muligt i en lille kommune med et godt samarbejde med virksomhederne at starte en aktivitet op dagen efter. Jeg synes ofte, jeg bliver mødt med, at det ikke kan lade sig gøre. Der skal gå fire uger, før vi kan finde noget aktivering, sagde han.

Han kom med et eksempel fra sit eget liv på, hvorfor det er vigtigt.

– Jeg har selv været håndværker og har selv gået vinterfyret. Første arbejdsløshedsdag, det er den værste. Man står stadig op klokken halv seks om morgenen og har ikke noget at give sig til. Allerede den næste dag står man først op lidt senere, og så skal man lige vaske tøj og tage opvasken. Når der er gået en uge, så har du vænnet dig til det. Mennesket er utroligt hurtig til at tilpasse sig omstillinger. Derfor skal vi ikke lade folk gå i fire uger som passive. For så bliver det lige pludselig en uoverstigelig forhindring at være til stede 37 timer på et arbejde. Man skal også hente sine unger og lave mad, men det skal 100.000-vis af andre mennesker jo også. Derfor er der noget sandhed i, at lediggang er roden til alt ondt. Derfor er jeg virkelig stor tilhænger af, at folk, der møder ind på et jobcenter ret hurtigt har noget at stå op til, sagde han.