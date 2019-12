Jørgen Olsen spillede koncert for begge brødre

Jørgen Olsen klarede koncerten i Glostrup alene. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Fredag aften bød Glostrup Shoppingcenter på Black Friday med koncert med Brødrene Olsen - den ene bror var dog blevet syg

Af Jesper Ernst Henriksen

Fra tidligt om morgenen til sent om aftenen var der gang i den i Glostrup Shoppingcenter i fredags, da der var Black Friday. Dagens højdepunkt for mange var koncerten klokken 19 med Brødrene Olsen. Et par hundrede sad og stod klar i midten af centeret, hvor der var en lille scene klar til de to. Desværre blev det kun Jørgen Olsen, der spillede for gæsterne, lillebror Niels ”Noller” Olsen var nemlig blevet syg.

Jørgen Olsen klarede dog de tos repertoire ganske glimrende. Han startede med det gamle hit San Francisco og kom selvfølgelig også omkring melodi grand prix vinderen smuk som et stjneskud, som han også tog på engelsk, hvor den hedder Fly On The Wings Of Love.

Publikum så ud til at hygge sig og sang med det meste af den halve time, som Jørgen Olsen optrådte.