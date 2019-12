Juletræet tændt med budskab om nærvær

Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Torsdag eftermiddag blev lyset i juletræet foran rådhuset og lyset i den store blodbøg tændt. Borgmesteren opfordrede til at tage en pause og være sammen med de nærmeste

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdag eftermiddag havde Glostrup Kommune inviteret til juletræstænding foran Glostrup Rådhus. Det er en fast tradition, hvor politikere, rådhusets ansatte og nogle borgere mødes og efterfølgende får gløgg og æbleskiver i rådhusets kantine.

Det var borgmester John Engelhardt, der holdt en kort tale, inden juletræet blev tændt.

– Julemåneden er en hyggelig, men for mange også en lidt travl tid. Kalenderen er ofte fuld af arrangementer. Men i stedet for at sprinte af sted for at nå det hele, så tror jeg, det er vigtigt, at vi gør os umage for lige at stoppe op og puste ud. For det vigtigste ved julen er at være til stede og være nærværende over for vores familie og venner, sagde han.