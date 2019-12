Kampen mod madspild er kommet til Vallensbæk

De frivillige knokler inden der bliver åbnet for at Vallensbæk-borgerne kan komme ind og hente overskudsmad for første gang. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Chrispys Hjælpende Hænder er, efter længere tids kamp, begyndt at dele overskudsmad ud i Vallensbæk

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er torsdag aften i spejderhytten Mosebo tæt ved Vallensbæk Mose.

Et hold frivillige fra foreningen Chrispys Hjælpende Hænder har netop været på rundtur ved godt en håndfuld supermarkeder på Vestegnen for at samle deres overskudsmad sammen. Det kan være mad, der har ramt sidste salgsdato, eller det kan være mad, der af den ene eller anden grund ikke kan sælges.

– Det er min søster, Christina Præst Lorentzen, der har stiftet foreningen. Formålet er at bekæmpe madspild og ressourcespild og så er det at hjælpe dem, der er ramt af reformer, siger Jeanett Agerup Præst, der har startet lokalafdelingen af foreningen Chrispys Hjælpende Hænder i Vallensbæk.

I dag er det første gang, der skal uddeles mad fra spejderhytten i Vallensbæk, men hun føler sig sikker på, at der nok skal komme en del og hente.

– Vi ved, der er familier i Vallensbæk, der er ramt økonomisk. Der kommer nogle til uddelingerne i Brøndby, der har sagt, at de meget gerne vil have det til Vallensbæk, så det er tættere på, siger hun.

Hun står og tømmer poser med grøntsager, der ikke kan sælges. I nogle af dem er der en enkelt rådden kartoffel eller lignende, og så er de blevet fravalgt i supermarkedet. Hun smider de grøntsager, der ikke kan bruges, i en pose. Dem, der godt kan bruges, lægger hun op i en kasse på bordet og emballagen i en anden pose.

Det hele sker iført blå gummihandsker og de er hele tiden opmærksomme på, at friske madvarer ikke må stå direkte på gulvet. Det har nemlig været op ad bakke at finde et sted i Vallensbæk, hvor de kan uddele mad. Selvom det er gratis og bliver uddelt af frivillige, skal de samme krav til hygiejnen nemlig være opfyldt som i et almindeligt supermarked, hvor der for eksempel skal være overflader, der er nemme at holde rene.

Masser af mad

Det er to grupper af mennesker, der kommer og henter overskudsmaden i Chrispys Hjælpende Hænder.

– Der er nogle, der har brug for maden, som er ramt af for eksempel kontakthjælpsloftet. Til dem har vi et tilbud om, at vi kan pakke en pose med lidt forskellige ting, som vi sætter til side til dem. Man får så tildelt en pose i tre måneder og skal så søge igen. Men vi har også nogle, der bare kommer herned, fordi de er imod madspild og gerne vil leve mere klimabevidst, siger hun.

På bordet i dag er der masser af frugt og grøntsager og brød – ting som ikke kan holde længe. Men der er også bøtter med Thousand Island dressing og pakker med snøfler. Det er planen, at der skal uddeles mad hver torsdag. Man kan læse mere på foreningens Facebook-side.