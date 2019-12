Kunstgræsbane og klimatilpasning i samme bassin

Efter godt og vel et halv år står den kunstgræsbane klar. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Snart fløjter Glostrup Kommune og Glostrup Forsyning det store anlægsarbejde af den nye kunstgræsbane af

Af Tina Michaela Møller

Hvad har fodbold og klimatilpasning med hinanden at gøre? En hel del, hvis du spørger Glostrup Kommune og Glostrup Forsyning. Snart indvier de nemlig en stor, ny kunstgræsbane på Glostrup Stadion, som har kapacitet til cirka 6.000 kubikmeter vand.

– Jeg glæder mig meget over, at Glostrup igen viser, at vi er en by i bevægelse. Med den nye kunstgræsbane har vi sikret os, at vores mange dygtige fodboldhold kan spille fodbold året rundt. Måske lige på nær nogle ganske få dage, hvor det regner voldsomt meget, siger John Engelhardt (V), borgmester i Glostrup Kommune.

Den nye kunstgræsbane er større end den gamle kunstgræsbane, så den lever op til de nye retningslinjer fra DBU. Det betyder, at banen potentielt kan bruges til divisionskampe og lignende fodboldarrangementer.

Med tanke på fremtiden

Udover de mange fordele, Glostrups borgere får ved den nye kunstgræsbane her og nu, er projektet også en langsigtet investering, som borgerne får gavn af. I takt med, at klimaet ændrer sig, vil regnen falde oftere og mere intenst. Derfor er den nye kunstgræsbane sænket en meter ned i jorden, så store regnmængder kan opbevares der – og ikke i folks kældre.

– Fremtiden byder på mere regn – også i Glostrup. Derfor er det vigtigt, at Glostrup Forsyning i samarbejde med kommunen tager det lange lys på og planlægger, hvordan vi skal klimatilpasse Glostrup til fremtiden, siger Leif Meyer Olsen, bestyrelsesformand i Glostrup Forsyning.

Kunstgræsbanen er faktisk bare et af tre store regnvandsbassiner på stadion, som tilsammen kan tilbageholde omkring 18.000 kubikmeter vand. Udover et gammelt regnvandsbassin kommer det andet nye regnvandsbassin til at omkranse kunstgræsbanen. Dette bassin står færdigt i efteråret 2020 og vil også fungere som boldbaner på stadion.

Fri for plastikgranulat

Den nye kunstgræsbane er ikke bare grøn på overfladen. Den er også fuldstændig fri for plastikgranulat, som normalt dækker kunstgræsbaner.

– I stedet for de sorte plastikkugler, som altid flyder rundt om banen, har vi besluttet at fylde sand på den nye kunstgræsbane. Det vil spare vores natur for en unødig mængde mikroplast, siger John Engelhardt (V), borgmester i Glostrup Kommune.

Samarbejdet er et eksempel på, at det kan betale sig at tænke på tværs af opgaver. Arbejdet med bassinet og kunstgræsbanen er blevet væsentligt billigere, end hvis projekterne var udført hver for sig.

Indvielse af banen

I slutningen af april i år blev de første spadestik til den nye kunstgræsplæne taget, og lørdag den 7. december klokken 12.00 bliver den så indviet. I den forbindelse inviterer Glostrup Kommune og Glostrup Forsyning hele Glostrup med. Indvielsen vil finde sted på Glostrup Stadion.