Kunstgræsbane og vandbassin i et

Her bliver den røde snor klippet. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Bag Glostrup Stadion blev der lørdag indviet en kombineret kunstgræsbane og regnvandsbassin - begge ting har været hårdt tiltrængt

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag klokken 12 var der usædvanligt mange mennesker på fodboldbanerne bag Glostrup Stadion, taget i betragtning af, at det småregnede, og det var en halvkold decemberdag. Her blev den nye kombinerede kunstgræsbane og regnvandsbassin nemlig indviet.

– Jeg synes, det er et spændende projekt, som vi i dag kan indvie og tage i brug. Et projekt, som er med til at sikre os mod oversvømmelser og forbedre muligheden for at spille fodbold året rundt, sagde borgmester John Engelhardt i sin tale.

Fordi området opfylder to forskellige behov, er der også to forskellige, der har betalt. Kommunen har betalt noget, da de er ansvarlige for idrætsanlæg. Glostrup Forsyning har betalt resten, hvilket vandbrugerne i Glostrup kommer til at betale over vandregningen.

– Vores ønske om effektiv klimatilpasning er kommet et skridt videre, og vi kigger i dag på et område, der kan rumme mere end 18.000 kubikmeter vand, hvis regnen for alvor beslutter sig for at falde. Området er anlagt, så det gamle regnvandsbassin først fyldes. Derefter fyldes de nyanlagte boldbaner og atletikkens kastegård, og til sidst vil vandet finde overløbet til kunstgræsbanen. Der skal mere end 11.000 kubikmeter regnvand til, før vi bliver nødt til at stoppe kampen på kunstgræsbanen. Og når vandet skal ledes væk, tømmes bassinerne i modsat rækkefølge. Så kunstgræsbanen vil være det første bassin, der bliver tømt. Vandet afledes til Bækrenden, og via Store Vejleå havner det i Køge Bugt, sagde formand for Glostrup Forsyning, Leif Meyer Olsen.

Bedre træningsforhold

Pia Dahlin, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, lagde vægt på, at alle hold nu kan komme til at træne om vinteren.

– Alle, der har spillet fodbold på en grusbane ved, at der er en verden til forskel fra kunstgræs. Det er en helt anden oplevelse og en helt anden komfort. Vi har nu fået en helårsbane, der lever op til alle krav om banestørrelser. Derudover har vi fået trænings- og opvarmningsareal, så udskifterne kan holde sig varme, og forældrene kan spille lidt bold med lillebror eller lillesøster. Vi har fået et godt lysanlæg på banen, så spillerne ikke skal løbe rundt i tusmørke og lede efter bolden. Trænerne kan selv tænde lysanlægget, og det slukker selv klokken 22 af hensyn til naboerne. Med den nye bane har alle hold fået deres ønsker opfyldt i forhold til træningstider hen over vinterhalvåret. Der er altså god plads til alle, både de seriøse og dem, der spiller for hyggens skyld, sagde hun.

En hurtig bane

Da banen bliver oversvømmet med jævne mellemrum, er den anlagt med sand mellem kunstgræsset i stedet for det normale gummigranulat, da det er bedre for naturen.

Det første hold i kamp på banen var Glostrups U17 hold, der tog imod Hvidovres U17. En af spillerne her var Christian Carlsen. Han var glad for underlaget med sand.

– Det går hurtigere. Bolden glider mere, så det er hårdere fysisk. Det er også lidt hårdere at løbe på end normalt, siger han.

Hans holdkammerat Aleks Ivaskovic er også glad for, at banen er større end den gamle kunstgræsbane.

– Det betyder, der er mere plads at spille på, så vi kan spille bredt og spille bold mere rundt, siger han.

Henrik Madsen er bestyrelsesmedlem i Glostrup Fodboldklub. Han er selvfølgelig også glad for den nye bane.

– Det betyder, at vi kan øge vores træningsmængde med 100 procent. Det gør, at vi får flere af vores ungdomshold til at træne. De har trænet meget indendørs – nu kan de træne udendørs. Som hold eller som årgang er det bedst at træne udendørs. Hvis du kan træne hele året, så kan du holde kadencen, siger han.