Litterære postkort inspirerer til læsning

VALLENSBÆK. Bibliotekarerne i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus laver blandt andet litterære postkort til at formidle litteraturen i hverdagen og på at gøre den så ægte og personlig som muligt

Af Tina Michaela Møller

Konceptet for de litterære postkort er, at bibliotekarerne skriver en boganbefaling og kombinerer den med et billede, som de selv tager, ud fra bogens handling og/eller tema.

– Resultatet er et postkort med en skriftlig boganbefaling på den ene side og visuel formidling på den anden side, fortæller bibliotekar Sanne Mendel.

Man kan altså hurtigt danne sig indtryk af, om man synes, at denne bog kunne være interessant.

Litteraturformidling i hverdagen behøver dermed ikke altid at være et storstilet og ressourcekrævende projekt, som kører over lang tid og med meget personale.

– Hidtil har det primært været skønlitteratur og krimi for voksne, som vi har formidlet. Nu har vi udvidet fokus på faglitteraturen og børnebøger også, siger Sanne Mendel, der selv producerer postkortene sammen med to bibliotekar-kolleger.

Postkortene bruges i mange forskellige formidlingssammenhænge – lige fra at de kan lægges frem relevante steder i biblioteket til at kreere en større udstilling, som lægger sig op ad postkortene.

– Vi modtager rigtig god respons på postkortene fra borgerne, som bliver inspireret til at læse bøgerne og også giver postkortene videre til venner og familie. De bliver også lagt på vores infoskærme, hjemmeside, Facebook og Instagram, siger Sanne Mendel, der sågar har oplevet, at en af postkort-anbefalingerne blev ’liket’ af forfatteren selv.

Hver uge kan man se et nyt postkort i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.