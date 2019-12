Mejsebo laver julegaver i naturens ånd

I Mejsebo inviterer de naturen med ind i gaveindpakningen.

VALLENSBÆK. Naturen kommer med helt indenfor i Mejsebo, hvor børnene i november har lavet julegaver til mor og far

Af Tina Michaela Møller

I daginstitutionen Mejsebo i Vallensbæk er fire af børnene i gang med at pakke årets julegave ind til mor og far. Da børn og pædagoger holder til på Naturlegepladsen, mens institutionen bliver energirenoveret, er naturen selvfølgelig også et tema i årets julegave.

– Vi har brugt naturen igennem hele året, så vi tænkte, at det var naturligt at bruge den i vores julegaver i stedet for at gøre, som vi plejer, siger pædagog Carina Frederiksen, mens hun hjælper børnene med at klippe deres til-og-fra-kort til. Kortene er lavet af laminerede blade som børnene selv har fundet.

Til gaven har børnene valgt en ting fra naturen som blade, kogler eller grangrene, som så er blevet brugt som et stempel på gaven.

– Man skal male bladene og lægge dem på, siger fireårige Phoebe.

Nu er tiden så kommet til, at gaven skal pakkes fint ind, og med koncentrerede miner folder børnene gavepapiret og skriver deres navn på blad-mærkaterne. Carina hjælper flittigt til, når tapen driller, eller der mangler et bogstav på kortet, samtidig med hun taler med børnene om traditionen jul, og hvorfor vi egentlig holder det – og hvorfor nogen ikke gør.

Milan holder for eksempel ikke jul, men derfor kan mor og far jo godt få en gave, og den treårige dreng vælger, at hans gave skal have blåt bånd. Og når man spørger børnene, hvornår det er jul, er de hurtige til at svare:

– Der er maaaaange dage til, siger Malthe.

– Nej, det er jul lige om lidt, retter fireårige Vivi.

Ja, julen står for døren – og i Mejsebo er julegaverne allerede i hus.