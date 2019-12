Ned med farten på Østbrovej

GLOSTRUP. Hastigheden skal ned på de store veje i Brøndby Kommune. Nu skal bilisterne sænke farten på den del af Østbrovej, der ligger i Brøndby

Af Robert Hendel

Det er slut med at drøne ned ad den del af Østbrovej, der ligger i Brøndby, med 70 kilometer i timen.

Onsdag den 4. december er der kommet nye skilte op, der fortæller bilister, at fartgrænsen er på 60 kilometer i timen.

Østbrovej er en meget bred vej med en bred grøn midterrabat, der går igennem to boligområder. De vil med hastighedsnedsættelsen opleve mindre støj, lyder et af argumenterne.

– Når vi sætter farten ned på Østbrovej, får vi ikke bare en mere trafiksikker vej. Det vil også mindske trafikstøjen fra vejen, og det vil især borgerne i området nyde godt af, siger Vagn Kjær-Hansen (SF), der er formand for Trafik- og miljøudvalget i Brøndby Kommune.

Med nedsættelsen af hastigheden forventer Brøndby Kommune også, at der kommer et bedre flow i trafikken op mod Glostrup, hvor den tilladte hastighed er 50 kilometer i timen.

De nye fartgrænser er en del af den trafikhandlingsplan, som kommunen vedtog tidligere på året.

– Vi har besluttet politisk at mindske hastigheden igennem kommunen, og vi vil maksimalt have en hastighed på 60 kilometer i timen på de store veje i kommunen, siger Vagn Kjær-Hansen.

Foruden nedsættelse af hastigheden på de store veje lægger kommunens trafikhandlingsplan også op til, at der i slutningen af 2019 bliver lavet en tryghedsanalyse på byens skoler.

Den skal danne grundlag for, hvilke tiltag kommunen kan lave for at gøre det mere sikkert for skolebørn at færdes til og fra skole.