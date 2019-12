Orgelfest for 200 børn

I Brøndby Strand Kirke var 200 elever inviteret til orgelfest, hvor der skulle stemmes til Børnenes Pris. Foto: Heiner Lützen Ank/Kirke.dk

BRØNDBY. I Brøndby Strand Kirke var 200 børn inviteret med til at lytte til hele 20 orgelstykker. Børnene lyttede ivrigt efter, for en vinder skulle findes

Af Tina Michaela Møller

Torsdag den 14. november fejrede Brøndby Strand Kirke udgivelsen af bogen “Pasta, piber og pedaler – orgelmusik til familiegudstjenester” – en bog fyldt med nyskrevet orgelmusik i børnehøjde, der dermed er passende til familiegudstjenester i landets kirker.

Det er Orgelklubben, der fik ideen til bogen, hvorfor de afholdt en konkurrence. Her var der mere end 100 bud på nyskrevet orgelmusik for børn at vælge imellem, og af dem valgte en jury at sammensætte 40 nye stykker i bogen. Bogen er særlig brugbar til spaghettigudstjenester.

I forbindelsen med fejringen af udgivelsen af bogen havde Brøndby Strand Kirke inviteret 200 børn fra 2. til 5. klassetrin forbi til orgelfest. Det var organisten Katrine Immerkjær Kristiansen, stifter af Orgelklubben, der fik idéen til orgelfesten. Hun startede med at fortælle børnene, hvad en komponist var, og hvorfor komponister har orgelsko på.

Og så gik musikken ellers i gang. Orgelstykkerne varede hver under ét minut og handlede om alt fra morgenstemning til Fastelavn. Børnene deltog aktivt og klappede ivrigt mellem hvert stykke. Da musikken til Halloween blev spillet, fik børnene også lov til at lave alverdens uhyggelige lyde.

Hvert orgelstykke blev præsenteret, og da Lukas Holm Hansens blev præsenteret, var børnene overraskede og ikke mindst imponerede over, at komponisten kun er 14 år.

Uddeling af priser

Mens børnene lyttede godt efter til kompositionerne, afgav de stemmer til dem, de bedst kunne lide. De kunne give mellem en og tre pastaskåle. Til sidst skulle stemmerne tælles sammen, og den, der fik flest point ville vinde Børnenes Pris – børnenes yndlingskomposition. Vinderen blev her Maria Skuratovskaia Jensens variation over ”Du, som har tændt millioner af stjerner”.

Udover Børnenes Pris skulle der også findes en vinder af Orgelklubben og Kirke.dk’s komponistkonkurrence, også kaldet Juryens Pris. Det blev Jette Mogensen Juryens Pris, der løb med titlen, for orgelstykket ‘Hvem kan gå på vandet?’. Hun vandt, da hun kunne både favne det religiøse, men også det barnlige. Fremadrettet vil man kunne høre hendes musik blive spillet til familiegudstjenester.

– Det er dejligt at blive anerkendt for det arbejde, man laver, sagde Jette Mogensen. Med vinderstykket håber hun, at hun kan fremme glæde.

Den sidste pris var Kirke.dk’s Pris. Denne gik til Merete Kuhlmann. Hun er kendt for sine værker for kor, men har nu for første gang kastet sig ud i at skrive for orgel alene, og til bogen har hun bidraget med hele fire kompositioner. Merete har derfor fået prisen som en anerkendelse for en vellykket indsats samt for sit mod for at turde at give sig i kast med en helt anden genre.

Inden Brøndby Strand Kirke takkede af for et vellykket arrangement, blev dagen sluttet af med fællesspisning af en kæmpe orgelkage.