Overskud fra festival til kassen

Der var masser af mennesker og derfor overskud for Glostrup Festival 2019. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Glostrup Festival 2019 var en succes og gav et overskud. Der var dog lidt politisk uenighed om, hvad der skal ske med dette overskud

Af Jesper Ernst Henriksen

Kommunalbestyrelsen behandlede en evaluering af Glostrup Festival 2019. Det var generelt en positiv evaluering, blandt andet havde festivalens placering i Egeparken modtaget stor ros. Det foreløbige regnskab for festivallen viser et overskud på cirka 200.000 kroner. Oprindeligt havde forvaltningen foreslået at overføre disse penge til 2020, men et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget mente, at pengene i stedet skulle føres tilbage til kommunekassen.

– Der er et princip i denne her kommune om, at hvis et projekt giver overskud, så ryger det tilbage i kassen, og hvis det har underskud, så bliver det finansieret af kassen, sagde Piet Papageorge (V).

Det stemte S, V, DF, EL og SF for.

Dan Kornbek Christiansen (K) mente, at de 155.000 af et eventuelt overskud skulle gå til Glostrup Ungdomsråd, der havde lagt et tilsvarende beløb fra deres eget budget til fredagens program.

– De penge, som de unge mennesker fra Glostrup Ungdomsråd og det store arbejde, som de har lagt i at lave fredagens program sammen med andre, det vil jeg gerne anerkende, sagde han. Det var dog kun ham selv, der kunne stemme for dette.