Overskudsmad bliver uddelt igen

Der plejer at være rigtig meget mad, der skal deles ud af de mange frivillige i nissehuerne. Foto: Jesper Ernst Henriksen (Arkiv)

GLOSTRUP. Igen i år uddeler Stop Spild Lokalt Glostrup overskudsmad i Glostrup Fritidscenter den 23. december klokken fra klokken 22

Af Jesper Ernst Henriksen

Lillejuleaften er der snart en tradition for, at julestemningen – den ægte julestemning med næstekærlighed og gavmildhed – for alvor breder sig over Glostrup. De seneste to år har Stop Spild Lokalt Glostrup nemlig uddelt overskudsmad. Det gør de igen i år, og ligesom sidste år kommer det til at foregå i Glostrup Fritidscenter.

Frivillige kører rundt til de butikker, der har valgt at donere deres overskudsmad. I år er næsten alle de store supermarkedskæder repræsenteret. Det er Kvickly, Rema 1000, Irma, Super Brugsen, Meny, Fakta, Føtex og Aldi, der donerer mad.

– Hos Stop Spild Lokalt Glostrup er vi glade for at have fået denne aftale i stand med alle disse supermarkeder, så vi sammen kan gøre en forskel for både mennesker og miljø, siger Githa Nielsen, der er ansvarlig for uddelingen.

Der plejer at være rigtig meget mad, da de fleste af butikkerne holder lukket i juledagene. Der er nærmest bjerge af frugt og grøntsager, men der er også ænder, flæskesteg, leverpostej og lignende. Der plejer også at være klejner, brunkager, pebernødder og andre julekager, som der ikke bliver solgt mange af efter jul. Gavepapir i juletema, papirsduge med julemotiver og lignende er også blevet uddelt.

Det er selvfølgelige endnu ikke til at sige, hvad der kommer til at være i år. Men arrangørerne håber, at det igen kommer til at gå op, så de ikke er nødt til at smide for meget ud, men at de samtidig ikke er nødt til at skuffe nogen, der kommer for at hente mad.

– Bed ikke om mere, end du har brug for. Så er der forhåbentlig nok til alle, siger Githa Nielsen.

Her uddeles der mad

Maden bliver uddelt i Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup.

Uddelingsstedet åbner cirka klokken 22, og har åbent så længe der er varer at dele ud af – dog senest til cirka klokken 24. Varerne vil ankomme løbende, da ikke alle butikker lukker på samme tid. Modtagere skal selv medbringe bæreposer.