Pleje og omsorg vigtigere end klippekort

DEBAT.

Af Lisa Ward (S) Formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Lars Thomsens læserbrev om klippekortordningen giver desværre et misvisende billede. Jeg vil gerne supplere. Klippekortordningen blev indført i august 2015 som en udmøntning af en pulje afsat på finansloven for 2015. I 2015 og 2016 blev midlerne fordelt på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle og efter ansøgning fra kommunerne. I 2017 overgik midlerne til bloktilskuddet. Til budget 2019 (altså for et år siden) stemte Lars Thomsen for at spare ca. 300.000 kr. på klippekortordningen. En reduktion i klippekortet, der var cirka tre gange så stor som den besparelse, der er vedtaget i budget 2020. I begge tilfælde er det besparelser, der er gennemført ift. den samlede økonomiske situation og for at undgå besparelser på den grundlæggende pleje og omsorg, som vi tilbyder alle ældre, uanset klippekort.

Endelig kan jeg oplyse, at puljen til klippekortsordningen aldrig er er blevet brugt op. Der har hvert år været overskud på ordningen.

Det havde i den grad klædt Lars Thomsen at nævne dette i læserbrevet, og når han iværksætter en underskriftsindsamling. Det har han så ikke gjort.