Priser for at hjælpe politiet

Helle Tomsen og Niklas Billeskov Kaspersen blev hædret af politidirektør Kim Christiansen fra Københavns Vestegns Politi for deres hjælp. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP OG BRØNDBY En person fangede en indbrudstyv og en anden person gav god psykisk førstehjælp til en tilskadekommen motorcyklist. Det fik de en stor tak og en dusør for at politiet

Af Jesper Ernst Henriksen

Den 6. juni 2018 var Niklas Billeskov Kaspersen hjemme i sin have i Glostrup. Han hørte en rude blive knust i hans nabos hus.

– Vi sad og samlede en ­trillebør i haven, da vi hørte en rude blive knust. Vi havde selv haft indbrud et halvt år tidligere, og vi vidste, at naoben netop var kommet på plejehjem, så vi tænkte, at det måske var et indbrud. Så jeg gik ind og kiggede.

Jeg kunne se, at havedøren var åben, men jeg kunne ikke se nogen derinde, så jeg

gik hen og bankede på hoved­døren, fortæller Niklas.

Indbrudstyven forlod derefter huset og stod et kort øjeblik ansigt til ansigt med Niklas.

– Vi stod lige og kiggede lidt på hinanden og så tænkte jeg ’du hører da vist ikke til her’ og så løb han. Jeg satte efter ham – det er sjældent, jeg har løbet så hurtigt, fortæller han.

Netop den situation tog politidirektør Kim Christiansen fat i.

– Når man har boet lidt tid i et område, udvikler man meget hurtigt en sjette sans for, hvordan det område plejer at være, og hvad der ikke hører til. Hvis man bemærker noget, som man tænker ikke hører til, så er det en stor hjælp for os, hvis man går over og spørger. Noget af det værste indbrudstyve ved, det er at blive konfronteret i forbindelse med deres indbrud, siger han.

Det var netop dette, at Niklas gjorde noget ud over det sædvanlige, der gjorde, at han mandag i sidste uge fik en dusør.

Niklas selv tænkte først over det bagefter.

– Jeg ved ikke, hvorfor jeg løb efter ham, men det så ikke ud til, at han havde nogen våben. Efterfølgende har det været lidt utrygt, fordi tyven jo så mig og vidste, hvor jeg bor, siger han.

Kim Christiansen forstår godt utrygheden, men den er heldigvis ubegrundet.

– Det er heldigvis ekstremt sjældent, at gerningsmænd kommer efter vidner eller os politifolk, der anholder dem. De ved godt, at der er den risiko, siger han.

For Niklas endte jagten på indbrudstyven med, at en betjent, der havde fri, tilfældigt kom forbi på cykel og fik stoppet manden.

Indbrudstyven fik efterfølgende fem måneders fængsel.

Gav psykisk førstehjælp

En anden, der blev hædret mandag i sidste uge, var Helle Tomsen. Onsdag den 3. oktober 2018 var Helle vidne til et solo færdselsuheld, hvor en motorcyklist forulykkede på Motorring 3 ved Brøndby. Hun stoppede og beroligede motorcyklisten ind til politi og ambulance ankom.

– Han var allerede faldet, da jeg ankom. Han lå lidt væk fra vejen og jeg kunne høre en, der lå og kaldte på hjælp. Jeg kunne se, at hans ben nok var brækkede, så jeg prøvede at få ham til at holde sig i ro, selvom han gerne ville tilbage til sin motorcykel, fortæller hun.

Det lykkedes hende at få talt motorcyklisten til ro, så hans situation ikke blev værre.