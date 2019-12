Privathospital har fået vokseværk

Direktør Claus Hovgaard glæder sig over udvidelsen af Gildhøj Privathospital. Foto: Gildhøj Privathospital (pressefoto)

BRØNDBY. I december har personalet på Gildhøj Privathospital taget en helt ny bygning i brug. Udvidelsen har længe været et ønskefra hospitalets ledelse

Af Robert Hendel

I de seneste måneder har Gildhøj Privathospital udvidet sit areal med yderligere 1.000 kvadratmeter.

Det betyder, at privathospitalet nu råder over 4.000 kvadratmeter og 35 ambulatorier. Udvidelsen har længe været et ønske, fordi hospitalet ønsker at gøre forholdene bedre for patienterne samt etablere nye behandlingsmuligheder.

– Med tilbygningerne sikrer vi også vores fremtid. Vi får mulighed for at få plads til nye specialer. Blandt andet starter vi i løbet af 2020 både mave- og tarmkirurgi samt udredning og behandling af hudsygdomme, siger Claus Hovgaard , der er direktør og ortopædkirurg på Gildhøj Privathospital.

Ifølge direktøren er hospitalet nu godt rustet på til fremtiden. Udvidelsen af hospitalet skal ikke kun afhjælpe efterspørgslen på nye muligheder for patienterne. Den skal også sikre bedre patientforløb.

– Det er alfa og omega for god patientbehandling, at vores ansatte har optimale lokaler og arbejdsforhold. Så er det rart at komme på arbejde. Det giver gode kollegiale forhold. Og det smitter af på vores patienter, lyder det fra Claus Hovgaard.