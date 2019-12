Rejsegilde på ny daginstitution

Der kom endelig en krans på byggeriet af den nye daginstitution.

VALLENSBÆK. Rejsegildet for den nye daginstitution i nord blev fejret med pølsevogn, sodavand og godt humør hos både håndværkere, børn og pædagoger. Institutionen står klar til marts

Af Jesper Ernst Henriksen

I slutningen af november holdt Vallensbæk Kommune fest for håndværkerne fra Bo-hus og deres underentreprenører, Friis Andersen arkitekter og ingeniør Søren B. Nielsen. De havde nemlig nået den vigtige milepæl i byggeriet, da tagspærrene var rejst og der derfor kunne holdes rejsegilde.

– Jeg glæder mig til, at huset her står færdig, og at det grønne område mellem Birkely og Pilehavehus bliver etableret. For her skal der være plads til generationsmøder mellem de to institutioner, siger Morten Schou Jørgensen, udvalgsformand for Børne- og Kulturudvalget.

Dagens festligheder blev markeret med en pølsevogn lejet til anledningen.

Ved et rejsegilde bliver bygningen pyntet med en rejsegildekrans, som håndværksmesteren skaffer, og som tømrersvendene sætter på toppen af spærene på lange stænger.

Kransen lod dog vente på sig, da håndværksmester Kim Jørgensen fra Bo-hus havde glemt at hente den bestilte krans. Midt i pølserne styrtede han derfor afsted til blomsterhandleren, for at hente kransen, der blev overdraget til tømrersvendene.

Selvom traditionerne var lige ved at løbe ud med regnvandet, gav ventetiden heldigvis kun anledning til latter, og tid til at spise en ekstra hotdog.

Vallensbæk Kommune forventer derfor ikke en “død murer” i det færdige byggeri, som ellers er en tradition, hvis håndværkerne ikke får deres rejsegilde.

Et godt samarbejde

Rejsegildet er bygherrens fest for håndværkerne og en vigtig del af et godt samarbejde. Det er der også i dette tilfælde.

– Jeg er særligt glad for det samarbejde, der har været mellem os og bygherren og for den konstruktive inddragelse af institutionen, som skal bruge huset, når vi er færdige med at bygge det. Vi har haft en god dialog, og vi når i mål med mange af de ønsker, der er til institutionen. Især er jeg glad for, at vi stort set kan overholde tidsplanen og nå i mål til tiden, siger Kim Jørgensen fra Bo-hus, da kransen endelig er hejst til tops og han kan ånde lettet op over, at traditionerne for et rejsegilde er holdt i hævd.

– Vi håber at institutionen vil fungere som tiltænkt og at pædagogerne og børnene bliver glade for det færdige resultat, supplerer Lars Friis Jørgensen fra Friis Andersen Arkitekter.

Der er ingen tvivl om, at de kommende medarbejdere og enkelte forældre, som også var på besøg ved rejsegildet, glæder sig til at rykke ind i den nye institution, som bliver indviet i marts 2020.